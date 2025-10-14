Crimen de Nora Dalmasso: sobreseyeron al único sospechoso porque la causa prescribió

El cinto de la bata con el que asfixiaron a Nora hasta provocarle su muerte contaba con dos perfiles genéticos: el del viudo Marcelo Macarrón y el de un desconocido.

Tras el cotejo de más de 150 pruebas genéticas, el FBI confirmó que la otra huella pertenecía a Bárzola. Respecto al de Macarrón, se concluyó que llegó allí porque vivía en la misma casa.

El cuerpo de Nora Dalmasso, de 51 años, fue encontrado el 26 de noviembre de 2006 en su casa del barrio Villa del Golf, en la ciudad de Río Cuarto. Las pericias determinaron que murió por asfixia mecánica mediante estrangulamiento.

Desde entonces, la investigación de su homicidio pasó por varios fiscales y tuvo múltiples imputados: el pintor Gastón Zárate considerado "perejil” y quien consiguió la libertad gracias al reclamo de los vecinos, el hijo de la víctima Facundo Macarrón, el abogado Rafael Magnasco y, finalmente, el viudo Marcelo Macarrón, quien fue absuelto en 2022 tras un extenso juicio.