Crimen de Nora Dalmasso: sobreseyeron al único sospechoso porque la causa prescribió
Así lo resolvió la Justicia de Córdoba. A casi 19 años del homicidio, la causa quedará impune.
A casi 19 años del crimen de Nora Dalmasso, la Justicia de Córdoba decidió sobreseer este martes a Roberto Marcos Bárzola, el único sospechoso del homicidio ocurrido en noviembre de 2006 en la ciudad de Río Cuarto. El motivo de la decisión judicial se debe a que la causa prescribió. Tras esta medida, el caso quedó impune.
La resolución fue tomada por la Cámara Criminal, Correccional y de Acusación de 2° Nominación de Río Cuarto, quien sobreseyó Barzola, el hombre que se dedicaba a pulir los pisos de madera de la casa de la familia Dalmasso y había estado trabajando en la casa durante la semana en la que ocurrió el crimen.
En su fallo, el tribunal explicó que “desde la fecha del hecho hasta la actualidad han pasado casi 19 años, un período superior al permitido por la ley”, y que no existían causas que interrumpieran o suspendieran la prescripción. Por eso, dispuso el "sobreseimiento total y definitivo" de Barzola.
Barzola había sido imputado por abuso sexual seguido de muerte luego de que el Ministerio Público Fiscal de Córdoba informara en diciembre de 2024 el hallazgo de un hombre que figuraba como "aportante compatible con las huellas genéticas colectadas en cinto de bata que fuera ubicado anudado en el cuello de la víctima y de vello secuestrado en zona inguinal de la misma".
El cinto de la bata con el que asfixiaron a Nora hasta provocarle su muerte contaba con dos perfiles genéticos: el del viudo Marcelo Macarrón y el de un desconocido.
Tras el cotejo de más de 150 pruebas genéticas, el FBI confirmó que la otra huella pertenecía a Bárzola. Respecto al de Macarrón, se concluyó que llegó allí porque vivía en la misma casa.
El cuerpo de Nora Dalmasso, de 51 años, fue encontrado el 26 de noviembre de 2006 en su casa del barrio Villa del Golf, en la ciudad de Río Cuarto. Las pericias determinaron que murió por asfixia mecánica mediante estrangulamiento.
Desde entonces, la investigación de su homicidio pasó por varios fiscales y tuvo múltiples imputados: el pintor Gastón Zárate considerado "perejil” y quien consiguió la libertad gracias al reclamo de los vecinos, el hijo de la víctima Facundo Macarrón, el abogado Rafael Magnasco y, finalmente, el viudo Marcelo Macarrón, quien fue absuelto en 2022 tras un extenso juicio.
