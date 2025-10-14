El aterrador audio de Luna Giardina días antes de ser asesinada por Pablo Laurta: "No sé si está en Córdoba"

"No sé si está en Córdoba, pero sí me llegó un mensaje de una mediadora -una licenciada en comunicación- porque él estaba organizando el cumpleaños en Uruguay, que si yo quería ir con mi hijo, él me iba a mandar un remís para que viajemos los dos desde acá", le dijo Giardina a una persona cuya identidad no se conoce.

En el audio de Giardina también quedó en claro que la argentina sí mantenía un contacto permanente con una familiar de Laurta, quizás a modo de no obstruir el vínculo entre padre e hijo.

"Las personas excluidas en el cumpleaños eran mi mamá y su tía, que es la única familia de allá, paterna, con la que yo hablo. Porque, claro, la gente con la que yo hablo y la gente con la que yo tengo comunicación y que me cuida y me da para adelante, esa gente no puede ir al cumpleaños", señaló.

Giardina también enunció que la mediadora de Laurta le prometió "que iba a ser en una estancia, y que iba a tener una habitación con baño en suite dentro de esa estancia".

Entonces llegó el apriete.

"Me dijo que si yo no quería ir que uno de sus abuelos paternos -con los que no me hablo para nada porque lo apañan al hijo- iban a venir a Córdoba para llevarlo a otro país y separarlo de mí", señaló la víctima más joven del femicidio en Córdoba.

"Quiero llorar, de sólo pensarlo me da angustia. Todo eso se lo mandé a mi abogada (especializada en temas) de violencia de género y a la abogada de familia, y ya está. Me dijo la abogada de familia que conteste un chorizo. Lo copié, lo pequé y se lo mandé a la chica esta que me contactó. Todo esto un viernes a la tarde, cuando ya los asesores no trabajan", convino.

En vez de festejar sus seis años en familia, el nene está pasando su cumpleaños en medio de una investigación por el femicidio de su madre y abuela materna, que fueron asesinadas en Córdoba por su propio padre, que a su vez fue detenido el domingo pasado en Concordia.