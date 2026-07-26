Alerta en Bolívar: crece la preocupación por una seguidilla de perros envenenados
Proteccionistas denunciaron que al menos cuatro perros murieron en el último mes con los mismos síntomas. Convocaron a una marcha para reclamar justicia.
La ciudad bonaerense de Bolívar se encuentra en alerta tras la detección de al menos cuatro perros envenenados durante el último mes. Según denunció una asociación protectora de animales, en mayo ya se había registrado un antecedente similar que dejó más de una decena de intoxicaciones y 11 animales muertos.
El primer caso reciente se registró el 15 de julio, alrededor de las 15.30, minutos antes de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra. El animal fue hallado en la intersección de la avenida 25 de Mayo y Uriburu y a ese episodio se sumaron otros tres el sábado 25 de julio por la mañana, todos en una zona cercana.
Los proteccionistas señalaron que los animales presentan un cuadro similar en cada episodio: vómitos, tambaleos, convulsiones y una muerte que sobreviene en pocos minutos. Además, indicaron que junto a varios de los perros hallaron restos de comida, lo que refuerza la sospecha de que fueron envenenados de manera intencional.
Según informó el refugio y organización protectora de animales Sapaab, no se trata de hechos aislados, ya que reciben denuncias por casos similares casi todos los días.
Por ese motivo, la entidad reclama justicia por los animales y solicita la colaboración de los vecinos para obtener imágenes de cámaras de seguridad que permitan identificar a los responsables de los envenenamientos. También, advirtieron sobre el riesgo que esta situación representa tanto para las mascotas como para los niños.
"Venimos recibiendo avisos casi a diario. No podemos vivir así, no pueden seguir matando sin ningún tipo de remordimiento", expresaron desde Sapaab este sábado a través de sus redes sociales.
La asociación protectora convocó a una marcha para el martes 28 de julio, a las 13, frente al Centro Cívico de Bolívar, con el objetivo de repudiar los envenenamientos, concientizar a la comunidad y reclamar el esclarecimiento de los hechos.
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