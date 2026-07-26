Alerta en Bolívar: crece la preocupación por una seguidilla de perros envenenados

"Venimos recibiendo avisos casi a diario. No podemos vivir así, no pueden seguir matando sin ningún tipo de remordimiento", expresaron desde Sapaab este sábado a través de sus redes sociales.

La asociación protectora convocó a una marcha para el martes 28 de julio, a las 13, frente al Centro Cívico de Bolívar, con el objetivo de repudiar los envenenamientos, concientizar a la comunidad y reclamar el esclarecimiento de los hechos.