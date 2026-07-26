Nahir Galarza, insiste: ahora pidió la revisión de su condena a prisión perpetua
La nueva defensa de Nahir Galarza formalizó un planteo ante la Sala Penal N°1 del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJ). Todos los detalles.
Un nuevo intento de la defensa de Nahir Galarza busca revertir la pena máxima que cumple por el crimen de Fernando Pastorizzo, ocurrido en diciembre de 2017 en Gualeguaychú. Este viernes, su abogado presentó una acción de revisión ante la Sala Penal N°1 del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos con el objetivo de que se reconsidere la sentencia a prisión perpetua.
La medida fue impulsada por el letrado Eduardo Gerard, quien tomó las riendas de la representación legal de Galarza a fines del año pasado. La presentación surge luego de que, en julio de 2024, la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimara el último recurso extraordinario de la anterior defensa, dejando firme la condena.
El planteo se ampara en el artículo 527 del Código Procesal Penal entrerriano, una herramienta reservada exclusivamente para revisar sentencias firmes ante escenarios extraordinarios. Con este recurso, la representación técnica de Galarza argumentó la existencia de una supuesta prueba pericial falsa y objetó la aplicación de un criterio legal que, sostienen, resultó desproporcionadamente perjudicial para la condenada.
Más detalles del pedido de Nahir Galarza a la Justicia
El foco central del reclamo defensivo apunta directamente contra el peritaje del teléfono celular de Galarza, encabezado en su momento por Gabriela Laiño, licenciada en Bromatología y entonces integrante de la Policía de Entre Ríos.
Aquel dictamen de cerca de 1.500 páginas resultó determinante durante el juicio: fue la prueba clave que dio por probada la relación de pareja entre la acusada y Pastorizzo, habilitando así la carátula de homicidio agravado por el vínculo y la posterior pena a perpetua.
Sin embargo, el nuevo escrito pone en duda la validez técnica de ese trabajo. La defensa remarca que la propia Laiño inició tiempo después una demanda laboral en la que confesó haber sido forzada a elaborar pericias para las cuales carecía de la formación profesional necesaria. Para los abogados de Nahir, este antecedente invalida la idoneidad del informe y encuadra en los supuestos legales que justifican revisar un fallo firme.
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