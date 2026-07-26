Nahir Galarza, insiste: ahora pidió la revisión de su condena a prisión perpetua

Sin embargo, el nuevo escrito pone en duda la validez técnica de ese trabajo. La defensa remarca que la propia Laiño inició tiempo después una demanda laboral en la que confesó haber sido forzada a elaborar pericias para las cuales carecía de la formación profesional necesaria. Para los abogados de Nahir, este antecedente invalida la idoneidad del informe y encuadra en los supuestos legales que justifican revisar un fallo firme.