Hallaron a la adolescente de 17 años que era intensamente buscada en Corrientes

Según relató la mujer, la joven llegó a comunicarse con ella, aunque la conversación se interrumpió de manera repentina. “Ella me llamó hace un ratito y me pidió que la vaya a buscar, pero me cortó la llamada y se apagó el celular”, explicó. Además, agregó: “La escuché bien pero la vez anterior, que también se comunicó conmigo, estaba mal”.