Hallaron a la adolescente de 17 años que era intensamente buscada en Corrientes
La adolescente había desaparecido el viernes en la ciudad correntina de Curuzú Cuatiá. En medio de la búsqueda, su madre manifestó sus sospechas sobre el novio de la joven y aseguró que habría intentado llevarla a Brasil.
La adolescente de 17 años que era intensamente buscada en la provincia de Corrientes fue encontrada este domingo sana y salva. La búsqueda había sido reforzada con la activación de la Alerta Sofía, un mecanismo utilizado para agilizar la localización de menores desaparecidos.
La joven había sido vista por última vez el viernes. Ante la preocupación por su paradero, las autoridades difundieron sus datos y características físicas para facilitar su identificación y pidieron la colaboración de la comunidad.
Corrientes: el caso de la adolescente desaparecida
Durante el operativo, la madre de la adolescente contó que su hija había salido para encontrarse con su novio, un hombre de 37 años, con quien tenía previsto viajar hasta Felipe Yofre, una localidad cercana.
Según relató la mujer, la joven llegó a comunicarse con ella, aunque la conversación se interrumpió de manera repentina. “Ella me llamó hace un ratito y me pidió que la vaya a buscar, pero me cortó la llamada y se apagó el celular”, explicó. Además, agregó: “La escuché bien pero la vez anterior, que también se comunicó conmigo, estaba mal”.
La madre también señaló que uno de sus hijos habría logrado encontrarse con la pareja de la adolescente y aseguró que el hombre “habría querido llevársela a Brasil”. En ese contexto, indicó que quedó a disposición de la Justicia y que sería citado para prestar declaración.
Investigan las circunstancias de la desaparición en Corrientes
Ahora, con la adolescente localizada, los investigadores avanzan en la reconstrucción de lo ocurrido durante el tiempo en que permaneció desaparecida. La Justicia busca determinar cómo fueron esas horas y establecer si existió algún delito.
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