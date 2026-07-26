Cambió el pronóstico y llegan las lluvias al AMBA para terminar con la falsa primavera

Por otro lado, hacia el final de la semana, las condiciones meteorológicas se volverán notablemente más adversas. El viernes 31 se perfila como la jornada más complicada, con un 90% de probabilidad de precipitaciones y tormentas eléctricas, con acumulados que podrían alcanzar los 14 mm.

Algo similar ocurrirá el sábado, cuando también se prevén lluvias y tormentas en Capital Federal y Gran Buenos Aires.