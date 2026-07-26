Cambió el pronóstico y llegan las lluvias al AMBA para terminar con la falsa primavera
De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional y el portal Meteored, la semana que comienza este lunes 27 de julio será algo inestable.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) celebra la salida del sol, luego de varios días sombríos y lluviosos. No obstante, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y sitios climáticos como Meteored estiman que las lluvias tienen fecha de regreso y combatirán a la "falsa primavera" que se vive por estas horas.
De esta manera, el SMN advierte para la correcta toma de precauciones de cara a días donde la inestabilidad estará presente.
Cambió el pronóstico: cuándo llegan las lluvias al AMBA
De acuerdo a lo señalado por el organismo nacional, la jornada de este lunes 27 de julio arrancará con abundante nubosidad y desmejorará hacia la segunda mitad del día con el regreso de las lluvias. Tras un domingo de temperaturas agradables, el reporte oficial del SMN anticipa para el arranque de semana una marca térmica con una mínima de 12°C y una máxima que alcanzará los 18°C.
La inestabilidad irá en aumento con el correr de las horas. Para la tarde se prevé el desarrollo de chaparrones, condiciones que se mantendrán hasta la noche inclusive, obligando a los porteños a salir de casa con paraguas y abrigo impermeable. Las condiciones de inestabilidad irán cediendo con el correr de la semana, dando paso a un descenso gradual de las marcas mínimas, pero con cielo más despejado hacia el jueves.
Qué dice Meteored respecto del regreso de las lluvias
El sitio climático indica que el miércoles vendrá acompañada por una leve desmejora en las condiciones del tiempo. Se prevé un cielo nublado con un 50% de probabilidad de lluvias, aunque los acumulados serán moderados, estimándose unos 0.4 mm.
Por otro lado, hacia el final de la semana, las condiciones meteorológicas se volverán notablemente más adversas. El viernes 31 se perfila como la jornada más complicada, con un 90% de probabilidad de precipitaciones y tormentas eléctricas, con acumulados que podrían alcanzar los 14 mm.
Algo similar ocurrirá el sábado, cuando también se prevén lluvias y tormentas en Capital Federal y Gran Buenos Aires.
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