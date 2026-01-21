Incendio en Monserrat: al menos 70 personas evacuadas en un edificio
La vivienda de dos pisos ardió este miércoles por motivos que se investigan, mientras que tres personas tuvieron que ser asistidas en el lugar.
Un nuevo incendio generó un momento de tensión este miércoles en un edificio de dos pisos ubicado en el barrio porteño de Monserrat, por el que al menos 70 personas fueron evacuadas y tres recibieron asistencia del SAME.
El hecho se registró en un inmueble ubicado en la calle México. Trabajaban ocho ambulancias del SAME y cinco dotaciones de Bomberos.
Los evacuados son del edificio siniestrado y de otro lindero, mientras que las personas asistidas, dos adultos mayores, no fueron trasladados, de acuerdo con C5N. En tanto, un herido leve fue derivado al Hospital Ramos Mejía.
Según relató el periodista Hernán Nucera desde el lugar, "saltó una chispa del ventilador y prendió fuego la cama, para que se incendie la habitación y luego el living". Indicó que no había nadie en la vivienda donde se inició el siniestro.
"Estoy bien. Fue en mi casa. Cuando llegué estaba todo prendido fuego y no me dejaron entrar, pero pude rescatar a mis perros", contó entre lágrimas y visiblemente conmovida la dueña de la vivienda. "Perdí todo: la cama, la ropa, la computadora", insistió.
La joven celebró que no haya heridos pero lamentó al pérdida material. "Vivo con mi hija y mi papá, pero no estaba ninguno de los dos", expresó con tristeza.
NOTA EN DESARROLLO
