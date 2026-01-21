Un bar se volvió viral por sacarle los ceros a sus precios y estalló la polémica legal

El punto de conflicto radica en la exhibición de precios. Según la normativa vigente, el comerciante está obligado a cobrar exactamente lo que figura en la lista de precios. "Si en la carta dice que la gaseosa sale 6, y después te pretenden cobrar 6.000, el cliente tiene el derecho legal de exigir pagar el monto impreso", señalaron varios usuarios en el hilo de la publicación.

carta precios viral

A pesar de que no se pudo confirmar con exactitud la fecha de la foto (por la presencia de algunos productos parece ser actual) ni si el local sigue operando con ese sistema, el posteo reavivó el debate sobre una posible reconversión monetaria en el país. Mientras el equipo económico nacional analiza distintas variables, el "bar del pueblo" decidió tomar el atajo por mano propia.

Sin embargo, lo que para la usuaria es una señal de que el comercio "vive en el futuro", para los especialistas en Defensa del Consumidor es una "zona gris" peligrosa.

La falta de aclaración en la carta (como el uso de la leyenda "precios en miles") podría derivar en multas o denuncias por publicidad engañosa, transformando una idea práctica en un dolor de cabeza judicial para los dueños del establecimiento.