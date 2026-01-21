Córdoba: murió el hombre que había sido atropellado y baleado por error en un ajuste de cuentas
La Policía de Córdoba ya detuvo a un sospechoso de ser el sicario que se confundió de blanco y atacó a la persona equivocada.
Después de dos semanas de agonía murió este miércoles Paolo de la Fuente, el hombre de 37 años que había sido atropellado y baleado en el barrio Fénix de Córdoba en lo que se presume que fue un "error" en un ajuste de cuentas.
La Policía de córdoba detuvo hace algunos días a un sospechoso de 26 años identificado como Agustín Braian Vilches, que podría ser el conductor que atropelló a Paolo la noche del 7 de enero pasado, cuando volvía de jugar al fútbol con amigos.
Tras la declaración indagatoria del acusado surgió la teoría de que ese hombre es quien manejaba el Volkswagen Vento que embistió a Paolo y que luego se bajó del auto y le disparó 15 veces en la pierna.
Paolo vivió dos semanas más, internado en la terapia intensiva del Hospital San Antonio de Padua de Río Cuarto, donde los médicos tuvieron que amputarle la pierna izquierda por todas las lesiones de bala que sufrió.
En un principio el caso había quedado en manos del fiscal de Córdoba Pablo Jávega, pero como el 15 de enero entró en receso la investigación pasó a la Unidad Fiscal de Río Cuarto.
Se espera que la investigación quede de manera definitiva a cargo del fiscal Javier Di Santo cuando termine la feria judicial, pero ya no se tratará de un caso de "homicidio calificado en grado de tentativa", sino de un "homicidio agravado por el uso de arma de fuego", informó el sitio La Voz, de Córdoba.
El cambio de carátula será aplicado en las próximas horas tras la confirmación del deceso de la víctima.
Mientras tanto, familiares y amistades de Paolo iniciaron una marcha para reclamar justicia por el hombre asesinado, y su esposa lo despidió en redes sociales con un mensaje cargado de dolor.
"Amor de mi vida, te fuiste pero jamás te vas a ir de nuestro corazones", escribió la mujer al mostrar fotos de ella con Paolo y la hija de ambos, de siete años.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario