Córdoba: murió el hombre que había sido atropellado y baleado por error en un ajuste de cuentas

Se espera que la investigación quede de manera definitiva a cargo del fiscal Javier Di Santo cuando termine la feria judicial, pero ya no se tratará de un caso de "homicidio calificado en grado de tentativa", sino de un "homicidio agravado por el uso de arma de fuego", informó el sitio La Voz, de Córdoba.

El cambio de carátula será aplicado en las próximas horas tras la confirmación del deceso de la víctima.

Mientras tanto, familiares y amistades de Paolo iniciaron una marcha para reclamar justicia por el hombre asesinado, y su esposa lo despidió en redes sociales con un mensaje cargado de dolor.

"Amor de mi vida, te fuiste pero jamás te vas a ir de nuestro corazones", escribió la mujer al mostrar fotos de ella con Paolo y la hija de ambos, de siete años.