Pelea trágica en Lomas del Mirador: jubilado mató a su vecino tras una discusión por un auto mal estacionado
Un hombre quedó detenido tras ser acusado de asesinar de un tiro a su vecino de 60 años. El incidente se habría originado por un auto mal estacionado.
Un conflicto vecinal por un vehículo mal estacionado derivó en una tragedia fatal en Lomas del Mirador, partido de La Matanza. Jorge Mario Borsani fue detenido bajo la acusación de asesinar de un disparo en el tórax a su vecino, Abel Emilio Barboza, de 60 años.
El hecho se desencadenó en la intersección de las calles Roque Sáenz Peña e Irigoyen. Según informaron fuentes policiales, la violencia estalló tras una acalorada discusión motivada por un auto que obstruía la entrada de una de las viviendas.
Los testigos indicaron que previamente al balazo hubo una agresión con un cuchillo. Luego de la pelea inicial y de ver el arma blanca, el agresor, un jubilado, ingresó a su casa y le disparó desde una ventana con un revólver calibre 22 largo.
Tras el ataque, la víctima fue asistida por su hijastro de 24 años, quien lo trasladó de urgencia al Hospital Santojanni. Pese a los esfuerzos, los profesionales de la salud confirmaron que el hombre ya había fallecido al momento de ingresar al establecimiento sanitario.
Detención y pericias en Lomas del Mirador
El hijastro del fallecido entregó a los efectivos policiales el arma utilizada en el crimen, tras asegurar que logró arrebatársela al agresor durante el altercado. Los uniformados, que arribaron al lugar tras un aviso al 911, procedieron al secuestro del revólver y a la inmediata aprehensión de Borsani.
La investigación quedó a cargo de la UFIJ N°9, dirigida por la fiscal Andrea Palin, quien ordenó la detención formal del acusado y el inicio de las pericias correspondientes para esclarecer los detalles del homicidio.
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