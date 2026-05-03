Brote de hantavirus en un crucero que partió desde Usuahia: al menos tres muertos
La OMS investiga el fallecimiento de tres personas a bordo de un crucero que iba rumbo a Cabo Verde. Una de las víctimas fue diagnosticado con hantavirus.
Una investigación internacional se encuentra en curso tras el fallecimiento de tres personas y varios casos sospechosos de hantavirus, a bordo del crucero MV Hondius, una embarcación de expedición polar que cubría la ruta desde la ciudad argentina de Ushuaia hacia Cabo Verde.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó que al menos uno de los decesos fue diagnosticado como hantavirus, mientras se analizan otros casos sospechosos entre los 170 pasajeros y 70 tripulantes.
De acuerdo con la información relevada, el panorama sanitario contempla tres muertes durante la travesía en el Atlántico y varios casos en estudio, ya que además de los fallecidos, existen pasajeros con síntomas compatibles que permanecen bajo estricta observación médica.
Respecto a las próximas medidas de seguridad, las autoridades evalúan aplicar protocolos de aislamiento y reforzar los controles sanitarios para contener el posible brote mientras el buque continúa bajo seguimiento.
La OMS destacó “la rapidez de las medidas adoptadas y la cooperación entre las partes”, y aseguró que está “facilitando la coordinación” entre los países involucrados y los operadores del barco para organizar las evacuaciones médicas.
Quiénes eran los muertos en el crucero y quiénes los afectados
Los detalles sobre las víctimas y los pacientes afectados arrojan mayor claridad sobre la gravedad del brote en el MV Hondius:
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Primeras víctimas: El primer fallecido fue un pasajero de 70 años que murió a bordo, cuyo cuerpo fue trasladado a la isla de Santa Elena. Su esposa, de 69 años, también contrajo la enfermedad y falleció tras ser evacuada a un hospital en Johannesburgo, Sudáfrica.
Origen de los pasajeros: Según fuentes vinculadas a la investigación, ambos ciudadanos serían oriundos de Países Bajos.
Estado de los demás afectados: La tercera víctima fatal aún permanecería en la embarcación. Por otro lado, un ciudadano británico de 69 años se encuentra en cuidados intensivos en Johannesburgo tras ser evacuado de urgencia.
Protocolos en curso: Dos pacientes adicionales permanecen en el crucero bajo observación. Se evalúa su traslado inmediato para ser aislados en un centro médico de Cabo Verde, destino final de la travesía.
Qué es el hantavirus
Esta enfermedad es transmitida mayormente por roedores infectados y se caracteriza por su alta tasa de mortalidad, afectando principalmente los pulmones y otros órganos vitales. Si bien la transmisión entre humanos no es habitual, la gravedad de los cuadros ha generado una profunda preocupación en los organismos de salud internacionales.
Actualmente, la OMS y diversas agencias sanitarias monitorean de cerca la evolución de la embarcación ante el riesgo de que surjan nuevos contagios dentro del grupo de viaje.
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