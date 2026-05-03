Brote de hantavirus en un crucero que partió desde Usuahia: al menos tres muertos

Quiénes eran los muertos en el crucero y quiénes los afectados

Los detalles sobre las víctimas y los pacientes afectados arrojan mayor claridad sobre la gravedad del brote en el MV Hondius:

Primeras víctimas: El primer fallecido fue un pasajero de 70 años que murió a bordo, cuyo cuerpo fue trasladado a la isla de Santa Elena . Su esposa, de 69 años, también contrajo la enfermedad y falleció tras ser evacuada a un hospital en Johannesburgo , Sudáfrica.

Origen de los pasajeros: Según fuentes vinculadas a la investigación, ambos ciudadanos serían oriundos de Países Bajos .

Estado de los demás afectados: La tercera víctima fatal aún permanecería en la embarcación. Por otro lado, un ciudadano británico de 69 años se encuentra en cuidados intensivos en Johannesburgo tras ser evacuado de urgencia.

Protocolos en curso: Dos pacientes adicionales permanecen en el crucero bajo observación. Se evalúa su traslado inmediato para ser aislados en un centro médico de Cabo Verde, destino final de la travesía.

Qué es el hantavirus

Esta enfermedad es transmitida mayormente por roedores infectados y se caracteriza por su alta tasa de mortalidad, afectando principalmente los pulmones y otros órganos vitales. Si bien la transmisión entre humanos no es habitual, la gravedad de los cuadros ha generado una profunda preocupación en los organismos de salud internacionales.

Actualmente, la OMS y diversas agencias sanitarias monitorean de cerca la evolución de la embarcación ante el riesgo de que surjan nuevos contagios dentro del grupo de viaje.

hantavirus Alarma por hantavirus.