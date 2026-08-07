Mar del Plata: una banda de mecheras robó más de $200 mil en ropa en media hora

Según detallaron desde el comercio, las delincuentes lograron llevarse chalecos, una campera de cuero, pantalones y otras prendas antes de abandonar el local. Se estima que el botín tiene un valor total de unos 200 mil pesos.

El robo fue descubierto por el propietario del lugar, que revisó las cámaras ante la sospecha del robo. Luego, decidió difundir las imágenes con el objetivo de alertar a otros comerciantes de la zona, ante el avance de hechos de inseguridad que se registraron en Mar del Plata en las últimas semanas.