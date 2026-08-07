Mar del Plata: una banda de mecheras robó más de $200 mil en ropa en media hora
Las mujeres ingresaron en distintos momentos y distrajeron a la empleada mientras ocultaban las prendas.
Un grupo de ladronas robó más de 200 mil pesos en ropa en apenas media hora en un local situado en pleno centro de Mar del Plata. Las mujeres actuaron bajo la modalidad de “mecheras” y se llevaron varias prendas mientras distraían a la empleada.
El hecho ocurrió el miércoles en un comercio ubicado sobre la calle Rivadavia al 2800 y toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del local. El dueño decidió difundir el video para alertar a otros comerciantes de la zona.
Las imágenes muestran en principio a una mujer que ingresa sola al negocio con un bolso de gran tamaño. Apenas unos minutos después, las entran las otras integrantes de la banda de “mecheras”.
Video: así fue el robo de las mecheras en un local de Mar del Plata
Como parte del modus operandi típico de este tipo de ladronas, algunas comenzaron a hacer consultas sobre diferentes prendas, colores y talles para mantener a la empleada ocupada. Mientas, las otras aprovecharon para sustraer indumentaria de los percheros y esconderlas dentro de bolsos o incluso taparlas con otra ropa.
En la secuencia también se observa como una de las delincuentes se guarda varios jeans dentro de una bolsa negra. En otra de las imágenes, una de las ladronas se lleva ropa al probador. La misma ladrona luego toma más prendas y las esconde.
Según detallaron desde el comercio, las delincuentes lograron llevarse chalecos, una campera de cuero, pantalones y otras prendas antes de abandonar el local. Se estima que el botín tiene un valor total de unos 200 mil pesos.
El robo fue descubierto por el propietario del lugar, que revisó las cámaras ante la sospecha del robo. Luego, decidió difundir las imágenes con el objetivo de alertar a otros comerciantes de la zona, ante el avance de hechos de inseguridad que se registraron en Mar del Plata en las últimas semanas.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario