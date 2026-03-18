Alerta por fuertes tormentas sacude a Buenos Aires: el informe del Servicio Meteorológico Nacional
Además, otras cinco provincias se encuentran climáticamente complicadas para este jueves, donde el mal tiempo dirá presente. Los detalles.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para este jueves, ante la llegada de un frente de tormentas que afectará a seis provincias del país, entre las cuales se encuentra Buenos Aires. Se esperan fenómenos de variada intensidad que podrían incluir ráfagas fuertes y abundante caída de agua en cortos períodos.
Debido al riesgo que implica el mal tiempo, las autoridades locales solicitan a la población evitar salir a la calle si no es estrictamente necesario y tener especial cuidado con posibles anegamientos, caída de ramas, postes de luz u objetos sueltos por el viento.
Alerta amarilla por tormentas para cinco provincias
Los territorios del país que estarán afectados por la alerta amarilla de este miércoles son Buenos Aires, Mendoza, San Luis, La Pampa y Río Negro.
En este sentido, la advertencia del organismo meteorológico respecto de los territorios donde se esperan precipitaciones indica que habrá lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
Además, la parte cordillerana de Neuquén tiene una alerta amarilla por lluvias en su parte norte y, en lo que respecta al sur, la advertencia es naranja.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante tormentas
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario