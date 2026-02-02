Alerta de la ANMAT por peligros para la salud pública: prohibieron la venta de varios maquillajes infantiles

La medida fue oficializada a través de la Disposición 221/2026, publicada en el Boletín Oficial. La decisión se tomó luego de que el Servicio de Productos Cosméticos e Higiene Personal realizara controles de oficio en diversos locales comerciales de la Ciudad de Buenos Aires. Allí se constató la venta de artículos que carecían de los datos legales requeridos para garantizar su seguridad para la salud pública.