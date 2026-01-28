ANMAT le quitó la habilitación a otro laboratorio y prohibió un equipamiento médico
De acuerdo con la Anmat tanto el laboratorio como la empresa elaboradora del equipamiento médico ahora vedado no cumplían con la normativa vigente.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) retiró este miércoles la habilitación a los Laboratorios Paylos S.R.L. para operar en el rubro farmacéutico. Así quedó plasmado en la Disposición 122/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma del titular de dicho organismo, Luis Eduardo Fontana.
De esta manera la compañía ya no está habilitada para elaborar, importar y exportar medicamentos.
De acuerdo con la Anmat Laboratorios Paylos S.R.L. no posee ningún producto aprobado en el Registro de Especialidades Medicinales (REM) de dicho organismo. Según las autoridades, esto significa que la firma no realiza actualmente ninguna actividad productiva vinculada a la elaboración ni comercialización de medicamentos.
Desde la Anmat señalaron que “las compañías que no tienen al menos un medicamento activo en el registro nacional carecen de derecho a mantener una habilitación vigente”. En el expediente se explicó que Laboratorios Paylos S.R.L. no cuenta, actualmente, con certificados de productos en vigencia. Por este motivo, la administración decidió cancelar el Legajo N.º 6262.
El objetivo, en palabras de la ANMAT, es “garantizar las condiciones técnicas y legales para proteger la salud pública”.
En tanto, por medio de la Disposición 106/2026 la Anmat prohibió el uso, la comercialización y la distribución en todo el país de dos productos médicos que no cuentan con registro sanitario. La decisión se tomó tras una serie de inspecciones y verificaciones realizadas durante 2025 y avanza sobre la comercialización de un yeso nasal termo moldeable y de un electrodo monopolar.
De acuerdo con la Anmat ninguno de ellos cuenta con inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM).
Las actuaciones se iniciaron el 20 de agosto de 2025, cuando personal del Departamento de Control de Mercado realizó una inspección en oficinas ubicadas en la calle Adolfo Alsina 1441, en la Ciudad de Buenos Aires, pertenecientes a la firma Biopolímeros SA. Durante el recorrido, los inspectores constataron la presencia de distintos productos médicos almacenados sin identificación sanitaria visible, entre ellos un electrodo monopolar de uso electroquirúrgico y placas de yeso nasal termo moldeable.
El representante de la empresa indicó que Biopolímeros S.A. se encontraba habilitada por la Anmat como importador de productos médicos y para el tránsito interjurisdiccional, aunque en el momento de la inspección no pudo aportar documentación que acreditara el origen ni la autorización sanitaria de los productos observados. Posteriormente, la firma presentó una factura de compra correspondiente al yeso nasal, pero no logró justificar la procedencia del electrodo monopolar.
