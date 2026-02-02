Alerta de la ANMAT: prohibieron la venta de un conocido destapacañerías

BeFunky-collage (51) ANMAT prohibió un destapacañerías

Además, se descubrió que el producto había sido elaborado por la firma Grido S.A., un establecimiento que no estaba declarado en el registro y que actualmente se encuentra dado de baja por una disposición anterior. Los ensayos de laboratorio confirmaron que la concentración del principio activo en el lote no coincidía con la aprobada, por lo que se ordenó iniciar sumarios sanitarios a ambas empresas involucradas y retirar el producto de la venta.