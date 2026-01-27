ANMAT prohibió más productos capilares, un ungüento de origen boliviano y un spray antihongos

De acuerdo con la Anmat el producto se promocionaba como un remedio para problemas respiratorios, irritaciones cutáneas, heridas leves y otras afecciones, lo que lo clasifica como medicamento según la normativa local. Dado que se desconoce su procedencia y condiciones de elaboración, la Anmat lo consideró potencialmente perjudicial para la salud de quienes lo utilicen.

pelo cabello.jpg

Finalmente la Disposición 136/2026 prohibió "el uso, comercialización, publicidad, publicación en plataformas de venta en línea y distribución en todo el territorio nacional de los siguientes productos de la marca 'SUAD' en todas sus presentaciones, lotes, vencimientos y contenidos netos: Alisado nanoplastía marca 'SUAD', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Alisado Tío Cosa marca 'SUAD', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Alisado líquido Células Madre marca 'SUAD', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Alisado Premium marca 'SUAD', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Alisado líquido Uva marca 'SUAD', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Alisado líquido Limón marca 'SUAD', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Alisado líquido Guaraná marca 'SUAD', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Alisado Japonés marca 'SUAD', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Alisado Italiano marca 'SUAD', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Alisado Cleopatra marca 'SUAD', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Alisado Cola de Caballo marca 'SUAD', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Alisado Aqua sin formol marca 'SUAD', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Tratamiento efecto espejo marca 'SUAD', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Tratamiento Lifting Capilar marca 'SUAD', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Tratamiento Mayonesa Capilar marca 'SUAD', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado Tratamiento Miel capilar marca 'SUAD', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Nanoplastía marca 'SUAD', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Oro Líquido marca 'SUAD', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Shampoo Matizador Violeta marca 'SUAD', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Shampoo Matizador Negro 'Black Mamba' marca 'SUAD', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Shampoo Loro Rojo marca 'SUAD', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Acondicionador Coco marca 'SUAD', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Matizador Azul marca 'SUAD', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Matizador Rojo marca 'SUAD', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado".

Según la Anmat ninguno de estosn productos, entre los que figuran alisados con distintas denominaciones, tratamientos capilares y champús, contaba con la inscripción sanitaria correspondiente, lo que imposibilita verificar su composición y seguridad para los usuarios.

En particular, el organismo advirtió sobre los riesgos asociados a los alisadores que podían contener formol, una sustancia cuyo uso para alisar el cabello está prohibido por su capacidad de liberar vapores tóxicos con potencial para causar reacciones agudas (ardor, picazón, irritación en piel, ojos y tracto respiratorio) e incrementar el riesgo de carcinomas en exposiciones crónicas.

Disposición 101/2026:

aviso_337807

Disposición 128/2026:

aviso_337808

Disposición 136/2026:

aviso_337809