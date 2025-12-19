Alerta por la "supergripe" H3N2: Chile confirmó la variante y Argentina sigue de cerca posibles casos

Por ahora, las autoridades no confirmaron la presencia de esta variante en territorio argentino. De todos modos, los especialistas subrayan que se trata de un escenario dinámico, que puede variar en poco tiempo debido al tránsito constante de personas entre países donde el virus ya circula.

Ante este contexto, los organismos de salud reiteran la importancia de sostener las medidas de prevención, además de la vacunación. Entre ellas se destacan el lavado frecuente de manos, la ventilación de ambientes, evitar el contacto cercano con personas con síntomas respiratorios y el aislamiento domiciliario ante fiebre, tos o malestar general.