Alerta por la "supergripe" H3N2: Chile confirmó la variante y Argentina sigue de cerca posibles casos
El Instituto Malbrán se encuentra evaluando muestras de influenza en Argentina para determinar si corresponden al “subclado K”, una variante asociada a un aumento de contagios e internaciones.
La circulación de la supergripe H3N2 comienza a generar una creciente preocupación en el ámbito sanitario regional. A partir de la detección de los primeros contagios en Sudamérica, con Chile entre los países afectados, el Instituto Malbrán avanza en el estudio de muestras de influenza para definir si el virus ya ingresó a la Argentina y se encuentra en fase de transmisión local.
En las últimas horas, el Ministerio de Salud chileno confirmó la identificación del primer caso del subclado K, una novedad que activó los protocolos de vigilancia en Argentina.
“Este hallazgo era esperado dado el comportamiento epidemiológico global del virus. Es probable que en los próximos días se identifiquen muestras adicionales positivas para este subclado a medida que se completan los análisis de secuenciación pendientes”, explicaron desde la cartera sanitaria a través de un comunicado.
Con antecedentes previos en México, el subclado K de la influenza A H3N2 también fue detectado recientemente en Perú y Colombia. Su aparición en Chile suma evidencia sobre un avance progresivo del virus en la región, incluso en escenarios climáticos distintos a los observados en el hemisferio norte.
En el plano local, el Instituto Malbrán, como laboratorio nacional de referencia, informó que “actualmente se encuentran en proceso de secuenciación de muestras de H3N2 recibidas en el mes de diciembre en el Laboratorio Nacional de Referencia (LNR)”. El análisis apunta a determinar si esos casos corresponden al subclado K, una variante con capacidad de eludir parcialmente la inmunidad previa.
Por ahora, las autoridades no confirmaron la presencia de esta variante en territorio argentino. De todos modos, los especialistas subrayan que se trata de un escenario dinámico, que puede variar en poco tiempo debido al tránsito constante de personas entre países donde el virus ya circula.
Ante este contexto, los organismos de salud reiteran la importancia de sostener las medidas de prevención, además de la vacunación. Entre ellas se destacan el lavado frecuente de manos, la ventilación de ambientes, evitar el contacto cercano con personas con síntomas respiratorios y el aislamiento domiciliario ante fiebre, tos o malestar general.
