Alerta por lluvias el Día de la Primavera en Buenos Aires: una por una las zonas con tormentas y granizo

El Servicio Meteorológico Nacional emitió advertencias por lluvias fuertes, con posible caída de granizo, este domingo. El AMBA con alerta naranja.

La noche previa al Día de la Primavera y este domingo 21 de septiembre de 2025 estarán por demás complicados por lluvias fuertes, con posible caída de granizo, según anunció el Servicio Meteorológico Nacional.

La zona del AMBA pasó a estar bajo alerta naranja en la noche de este sábado y se esperan lluvias más tranquilas durante la jornada del domingo, que tendrá complicada a toda la parte costera de la provincia de Buenos Aires.

Lluvias con alerta en el AMBA

En la noche del sábado se espera en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense tormentas fuertes o severas. Las mismas estarán acompañadas por abundantes lluvias, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas de hasta 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

Para el domingo mejorarán las condiciones del tiempo pero en varias zonas se esperan lluvias fuertes y están bajo alerta las provincias de Buenos Aires, Santiago del Estero, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Formosa y Corrientes.

Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional

  • Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.
  • Mantenete alejado de artefactos eléctricos y evitá el uso de teléfonos con cable.
  • Si estás viajando, quedate en el interior del vehículo. Los automóviles ofrecen una excelente protección.
  • Evitá circular por calles inundadas o afectadas.
  • Si hay riesgo de que el agua ingrese en tu casa, cortá el suministro eléctrico.
  • En caso de que vos o alguien más se vea afectado por este fenómeno, comunicate con los organismos de emergencias locales. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

