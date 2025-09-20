Bajan las temperaturas tras las lluvias en el AMBA: cuál será la mínima y qué día se registrará

Alerta naranja en tres provincias para domingo

El organismo oficial del clima también informó que en la jornada de este domingo se registra una alerta naranja para tres provincias del país: la advertencia abarca al noreste de Santa Fe, a gran parte de Corrientes y al noreste de Entre Ríos.

De este modo, el SMN informó que las tormentas podrían estar acompañadas principalmente por actividad eléctrica frecuente, ráfagas y ocasional caída de granizo. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 60 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

mapa_alertas

Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional

No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

Evitá actividades al aire libre.

No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

Estate atento ante la posible caída de granizo.

Informate por las autoridades.Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.