Bajan las temperaturas tras las lluvias en el AMBA: cuál será la mínima y qué día se registrará
Luego de días inestables en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un frente frío. Los detalles.
Las lluvias y tormentas de este viernes y sábado en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrán su consecuencia en los próximos días, de acuerdo a lo señalado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Si bien las temperaturas venían en alza, dada la inminente llegada de la primavera, lo cierto es que las térmicas registrarán un descenso producto del ingreso de frente frío desde el Sur tras las precipitaciones.
De acuerdo al informe del organismo del clima, este domingo el termómetro oscilará entre los 12 y 18 grados, mientras que el lunes bajará aún más la mínima, pero subirá la máxima: las térmicas irán desde los 11 a los 20 grados, de forma estimativamente.
Sin embargo, la verdadera baja de la mínima se registrará el próximo martes, cuando el termómetro inicie en tan sólo 8 grados, es decir, nada caluroso. Pese a esto, la máxima alcanzará los 20 grados y sólo descenderá al día siguiente, es decir, el miércoles, cuando la mayor térmica se ubique en 18 grados.
Luego de esto, las temperaturas irán nuevamente en aumento, prometiendo una verdadera primavera para el próximo viernes 26 de septiembre.
Alerta naranja en tres provincias para domingo
El organismo oficial del clima también informó que en la jornada de este domingo se registra una alerta naranja para tres provincias del país: la advertencia abarca al noreste de Santa Fe, a gran parte de Corrientes y al noreste de Entre Ríos.
De este modo, el SMN informó que las tormentas podrían estar acompañadas principalmente por actividad eléctrica frecuente, ráfagas y ocasional caída de granizo. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 60 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Evitá actividades al aire libre.
- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.
- Estate atento ante la posible caída de granizo.
- Informate por las autoridades.Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario