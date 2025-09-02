Alerta por lluvias, vientos fuertes y granizo este miércoles: informe del Servicio Meteorológico Nacional
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por lluvias y vientos fuertes, con de granizo, para este el miércoles. Cómo sigue el tiempo en el AMBA.
Este miércoles 3 de septiembre de 2025 estará complicado en varias provincias del país, entre ellas la de Buenos Aires, por sendas alertas amarillas emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por lluvias, con posible caída de granizo, y vientos fuertes.
En tanto, en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense se espera una jornada fresca y soleada para este miércoles y sin lluvias a la vista para los próximos días en la zona del AMBA.
Alerta amarilla por lluvias
Las provincias bajo alerta amarilla por lluvias este miércoles son Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Chaco y Formosa, donde se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.
Se espera que las lluvias estén acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, fuerte actividad eléctrica, intensas ráfagas y ocasional caída de granizo.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Evitá actividades al aire libre.
- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.
- Estate atento ante la posible caída de granizo.
- Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Alerta por vientos fuertes
Por vientos fuertes estarán bajo alerta amarilla en la jornada de este miércoles las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén, Buenos Aires, La Pampa, Catamarca y La Rioja.
En varias zonas de esas provincias se esperan vientos del sector sur con velocidades entre 30 y 45 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h.
Recomendaciones por vientos fuertes
- Evitá actividades al aire libre.
- Asegurá los elementos que puedan volarse.
- Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario