Alerta por lluvias, vientos fuertes y granizo este miércoles: informe del Servicio Meteorológico Nacional

Se espera que las lluvias estén acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, fuerte actividad eléctrica, intensas ráfagas y ocasional caída de granizo.

Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional

No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

Evitá actividades al aire libre.

No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

Estate atento ante la posible caída de granizo.

Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Alerta por vientos fuertes

Por vientos fuertes estarán bajo alerta amarilla en la jornada de este miércoles las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén, Buenos Aires, La Pampa, Catamarca y La Rioja.

En varias zonas de esas provincias se esperan vientos del sector sur con velocidades entre 30 y 45 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h.

Recomendaciones por vientos fuertes