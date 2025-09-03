Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el miércoles 3 de septiembre
El Servicio Meteorológico Nacional prevé una jornada con buenas condiciones del clima y temperaturas frescas en el AMBA.
Luego de varias jornadas con clima inestable, llegaría finalmente la estabilidad al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) de la mano de un fuerte descenso de las temperaturas, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De esta manera, el SMN prevé un miércoles con niebla en las primeras horas y cielo entre mayor y parcialmente nublado, junto con temperaturas de entre 7 y 20 grados, en la previa al regreso de la ola polar.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
Al respecto, el SMN prevé que el jueves ya tenga temperaturas cercanas a los 0 grados, haciéndose sentir ese descenso térmico. Se anticipa una jornada con cielo algo nublado, una mínima de 3 y una máxima de 12.
El viernes podría ser la jornada más fría de la semana en el AMBA, con cielo despejado y temperaturas que oscilarán entre 1 grado de mínima y 14 de máxima.
El fin de semana se mantendría gélido en Buenos Aires, con un sábado que se anticipa con cielo despejado y temperaturas de entre 2 y 15 grados; y un domingo que tendría cielo algo nublado en las primeras horas y luego parcialmente nublado para la tarde y noche, junto a una mínima de 3 y una máxima de 17.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario