Mapa en vivo de las lluvias de hoy en Buenos Aires: a qué hora se esperan las tormentas este martes

El jueves se anticipa con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche, junto a temperaturas que se prevén de entre 6 y 14 grados.

El viernes sería la jornada más fría de la semana, con cielo entre algo y parcialmente nublado, una mínima de 3 grados y una máxima que treparía hasta 14.

