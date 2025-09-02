Mapa en vivo de las lluvias de hoy en Buenos Aires: a qué hora se esperan las tormentas este martes
El Servicio Meteorológico Nacional anuncia lluvias para la jornada de este martes en la zona del AMBA.
Las lluvias siguen sin dar respiro a la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, porque se esperan algunos chaparrones aislados este martes 2 de septiembre de 2025 según anuncia el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Las lluvias previstas para la jornada de hoy en la zona del AMBA se esperan por la tarde y llegada la noche ya no hay chances de precipitaciones en la Capital Federal y sus alrededores.
Pronosticadores del tiempo afirman que las lluvias de este martes podrían comenzar entre las 14 y las 15 horas, con chaparrones aislados al menos hasta las 19 de hoy.
Cómo sigue el tiempo en el AMBA
El miércoles 3 de septiembre regresarán las buenas condiciones del clima, con cielo parcialmente nublado durante el día y algo nublado en la noche; con temperaturas que rondarán entre 8 grados de mínima y 20 de máxima.
El jueves se anticipa con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche, junto a temperaturas que se prevén de entre 6 y 14 grados.
El viernes sería la jornada más fría de la semana, con cielo entre algo y parcialmente nublado, una mínima de 3 grados y una máxima que treparía hasta 14.
Mapa en vivo de las lluvias de hoy
