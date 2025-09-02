MinutoUno

Mapa en vivo de las lluvias de hoy en Buenos Aires: a qué hora se esperan las tormentas este martes

El Servicio Meteorológico Nacional anuncia lluvias para la jornada de este martes en la zona del AMBA.

Se vienen lluvias y tormentas fuertes.

Las lluvias siguen sin dar respiro a la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, porque se esperan algunos chaparrones aislados este martes 2 de septiembre de 2025 según anuncia el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Las lluvias previstas para la jornada de hoy en la zona del AMBA se esperan por la tarde y llegada la noche ya no hay chances de precipitaciones en la Capital Federal y sus alrededores.

Pronosticadores del tiempo afirman que las lluvias de este martes podrían comenzar entre las 14 y las 15 horas, con chaparrones aislados al menos hasta las 19 de hoy.

Cómo sigue el tiempo en el AMBA

El miércoles 3 de septiembre regresarán las buenas condiciones del clima, con cielo parcialmente nublado durante el día y algo nublado en la noche; con temperaturas que rondarán entre 8 grados de mínima y 20 de máxima.

El jueves se anticipa con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche, junto a temperaturas que se prevén de entre 6 y 14 grados.

El viernes sería la jornada más fría de la semana, con cielo entre algo y parcialmente nublado, una mínima de 3 grados y una máxima que treparía hasta 14.

Mapa en vivo de las lluvias de hoy

