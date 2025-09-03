Mapa en vivo de las lluvias de este miércoles en Buenos Aires: hasta que hora puede haber tormentas en el AMBA
El Servicio Meteorológico Nacional anuncia lluvias para la jornada de hoy en la zona del AMBA. No hay alertas previstas.
Las lluvias no quieren irse de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, según anuncia el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que prevé lloviznas aisladas para la jornada de la mañana de este miércoles 3 de septiembre de 2025.
La buena noticia es que no hay alertas meteorológicas para la zona del AMBA y que solo serían lloviznas aisladas las que azoten esta mañana a la Capital Federal y sus alrededores.
Cuándo se van las lluvias del AMBA
Según indica el SMN, al menos hasta el mediodía de este miércoles puede haber precipitaciones en la Ciudad y el Conurbano y luego del mediodía comenzará a mejorar el tiempo, al punto que se espera que salga el sol, con una temperatura máxima que superará los 20 grados.
Para el jueves se espera una fuerte baja de las temperaturas, cuyas mínimas podrían estar cercanas a los 0 grados, haciéndose sentir ese descenso térmico. Se anticipa una jornada con cielo algo nublado, una mínima de 3 y una máxima de 12.
El viernes podría ser la jornada más fría de la semana en el AMBA, con cielo despejado y temperaturas que oscilarán entre 1 grado de mínima y 14 de máxima.
El fin de semana se mantendría gélido en Buenos Aires, con un sábado que se anticipa con cielo despejado y temperaturas de entre 2 y 15 grados; y un domingo que tendría cielo algo nublado en las primeras horas y luego parcialmente nublado para la tarde y noche, junto a una mínima de 3 y una máxima de 17.
Mapa en vivo de las lluvias de hoy
