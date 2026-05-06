Asesinaron a un albañil de un tiro en la cabeza en Mar del Plata: su esposa reveló que había sido amenazado

albañil asesinado mar del plata Brecciaroli se encontraba en la vereda cuando los atacantes pasaron y, sin mediar palabra, abrieron fuego.

Laura Albornoz, esposa de la víctima, reconstruyó cada detalle de esa noche. Estaba dentro de la casa cuando escuchó el primer disparo. “Alrededor de las 21:30, estaba en la vereda con los amigos y salí a avisarle que en 5 minutos iba a estar la comida. Entré, agarré el puré de tomate, lo metí en la olla y cuando estaba por salir a decirle que me había olvidado de comprar arroz, escuché la primera detonación”, relató. Puso a sus hijas a resguardo en el cuarto y quiso salir, pero los amigos de Daniel se lo impidieron: le dijeron que la iban a matar y que su marido ya tenía un disparo encima.

“Salí y estaba muerto en el piso. Lo primero que hice fue mirarlo a la cara y quedó con los ojos y la boca abierta. Me tiré encima y le repetía ‘amor’, pero no respondía. Sabía que no estaba más”, contó. Mientras abrazaba el cuerpo de Breciaroli y pedía ayuda a los gritos, apareció frente al lugar “una moto grande de color gris con la luz muy alta”, conducida por el mismo hombre que había amenazado a la familia durante meses. El sujeto aceleraba el rodado y los miraba. “Me tiré encima de mi marido, pensando que lo iba a atropellar, le di un beso y le dije ‘amor, nos vamos juntos’“, describió.

La familia de Daniel denunció ante la prensa local que el crimen fue el desenlace de una cadena de violencia que la policía no detuvo.

La viuda aseguró que en febrero pasado intentó radicar una denuncia por un intento de atropello contra sus hijos, pero en la comisaría no se la tomaron “porque no había heridos”.

“Les advertí que me lo iban a matar”, dijo la mujer al medio 0223. “Era una persona que se había hecho querer por todos sus vecinos. Le podés preguntar a cada uno sobre cómo era como persona, familia o papá. No se llevaba mal con nadie, tenía muchísimos amigos y el día que murió estaba la cuadra llena de gente, todos llorando, igual que en el velorio", agregó.

La Justicia ordenó una serie de medidas para analizar las cámaras de seguridad de la zona y así reconstruir la ruta de escape de la moto.