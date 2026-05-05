Así sería el Tren Bala a Mar del Plata según la Inteligencia Artificial

¿Cuál sería el precio del pasaje?

Si bien se trata de un excelente ejercicio conceptual impulsado por la tecnología, la experiencia internacional en Europa y Asia indica que el valor de este tipo de servicios se ubica en un segmento premium. El boleto tendría un costo equivalente al de un vuelo de cabotaje o un pasaje de micro ejecutivo, apuntando tanto al turista que busca confort como al viajero de negocios que necesita optimizar su tiempo al máximo.

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Las modernas estaciones

El recorrido de ensueño uniría los dos principales polos de la provincia. Los trenes partirían desde una cabecera totalmente adaptada en Plaza Constitución (Buenos Aires) y llegarían a una estación Ferroautomotora de Mar del Plata modernizada exclusivamente para recibir este tipo de formaciones de alta velocidad. El esquema también podría contemplar paradas estratégicas en ciudades clave del recorrido como Chascomús o Dolores.

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Todo lo que hay que hacer para concretarlo

Hacer realidad este megaproyecto requiere de una inversión en infraestructura sin precedentes. No basta únicamente con comprar los trenes más modernos del mercado, sino que es obligatorio ejecutar las siguientes obras de ingeniería civil:

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