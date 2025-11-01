Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para hoy sábado 1 de noviembre
Llega un fin de semana bastante complicado en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde se irá desde una jornada cálida a otra muy lluviosa.
Llega un fin de semana meteorológicamente dispar en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, adonde habrá que prepararse para temperaturas bastante cálidas y chaparrones en las horas siguientes.
En concreto, para el sábado que comienza se prevé aire ingresando desde direcciones variables, además de cielo mayormente nublado y un registro térmico que por la tarde trepará hasta 27° desde una mínima mañanera de 17°. La gracias es que por la noche el cielo se irá despejando, ya sin precipitaciones.
El domingo, en tanto, será un día mayormente pasado por agua: desde la mañana y hasta la tarde-noche se prevé hasta 40% de probabilidad de chaparrones aislados, además de un leve descenso de la temperatura máxima, que alcanzará los 25°.
Cómo viene el clima para la semana que viene
Si los amantes del calor que terminaron conformes durante el fin de semana, el primer lunes de noviembre les reserva una sorpresa gracias a una máxima esperada de 28°, con el cielo porteño algo a parcialmente nublado.
Pero el aire fresco que ingresará a la región más poblada del país desde el sector Este provocará el martes dos fenómenos concatenados: un fuerte descenso de los registros térmicos, con una máxima de solo 20°, y la reaparición de lluvias y lloviznas, con una probabilidad de hasta el 40%.
El viento desde el mismo sector se intensificará durante el miércoles, con ráfagas de hasta 50 kilómetros horarios, haciendo que las temperaturas se estabilicen entre 15° y 20° y el firmamento se mantenga parcialmente nublado, con breves periodos de Sol brillando a pleno.
Y para el jueves 6 de noviembre el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no pronostica demasiados cambios con respecto a la jornada anterior: cielo algo a parcialmente nublado y una máxima de 21°.
En cuanto a las precipitaciones, podrían reaparecen en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante el fin de semana del 7 al 9 de noviembre, de acuerdo al pronóstico extendido.
