Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para hoy sábado 1 de noviembre

El viento desde el mismo sector se intensificará durante el miércoles, con ráfagas de hasta 50 kilómetros horarios, haciendo que las temperaturas se estabilicen entre 15° y 20° y el firmamento se mantenga parcialmente nublado, con breves periodos de Sol brillando a pleno.

Y para el jueves 6 de noviembre el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no pronostica demasiados cambios con respecto a la jornada anterior: cielo algo a parcialmente nublado y una máxima de 21°.

En cuanto a las precipitaciones, podrían reaparecen en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante el fin de semana del 7 al 9 de noviembre, de acuerdo al pronóstico extendido.