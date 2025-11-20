Alerta meteorológica persiste en Buenos Aires y otras provincias: hasta cuándo lloverá en el AMBA
De acuerdo a lo señalado por el Servicio Meteorológico Nacional, las precipitaciones no dirán adiós este mismo jueves, sino que se extenderán.
Lluvias y tormentas azotan por estas horas al Área Metropolitana de Buenos Aires, así como también a otras zonas del país. De acuerdo a lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) habrá que prepararse porque las precipitaciones no morirán este jueves.
En este sentido, el organismo detalló cómo serán las próximas horas en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores.
Alerta amarilla persiste en Buenos Aires: hasta cuándo lloverá
Tanto Buenos Aires como otras provincias argentinas se encuentran afectadas por una alerta amarilla que persistirá hasta este viernes, inclusive.
En este sentido, la advertencia del organismo meteorológico indicó que podrían continuar las lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
Cabe señalar que el SMN informó que el viernes, durante por la madrugada, habrá tormentas aisladas. Luego, por la mañana, habrá lloviznas y finalmente cesarán las lluvias, dejando un cielo mayormente nublado. En tanto, se advierte por fuertes ráfagas para las primeras horas de esta jornada, que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora.
Recomendaciones del SMN ante lluvias y tormentas
El Servicio Meteorológico Nacional lanzó sus advertencias, con las siguientes recomendaciones en caso de precipitaciones:
- Evitá actividades al aire libre.
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.
- Mantenete informado por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
