Alerta meteorológica persiste en Buenos Aires y otras provincias: hasta cuándo lloverá en el AMBA

image

Cabe señalar que el SMN informó que el viernes, durante por la madrugada, habrá tormentas aisladas. Luego, por la mañana, habrá lloviznas y finalmente cesarán las lluvias, dejando un cielo mayormente nublado. En tanto, se advierte por fuertes ráfagas para las primeras horas de esta jornada, que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora.