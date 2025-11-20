Condenaron a prisión perpetua a la empleada doméstica acusada de matar a un ingeniero en Pilar

Durante el debate oral, la imputada dio una versión distinta de los hechos, asegurando que el conflicto se habría originado porque la pareja del ingeniero le pidió revisar el teléfono del hombre. En su declaración, afirmó: “El señor me descubrió agarrando el celular y empezó la pelea, la discusión. Me empezó a decir cosas malas: que era una desgraciada, una puta, una paraguaya ladrona y que iba a llamar a la policía”.

