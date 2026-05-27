Cuándo se va la niebla del AMBA: la alerta violeta del Servicio Meteorológico Nacional
El organismo nacional mantiene su advertencia violeta por niebla para varias zonas de Buenos Aires. Qué dice el pronóstico.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para una continuidad de semana con buenas condiciones del clima y todavía algo de frío, acompañado de una alerta por niebla que se mantiene, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El informe del organismo prevé un miércoles con niebla en la madrugada y mañana; cielo mayormente nublado en la tarde y parcialmente nublado en la noche; con temperaturas de entre 7 grados de mínima y 15 de máxima.
En este marco, el SMN mantenía su advertencia violeta por neblinas, que afectaba al AMBA pero también al centro y costa de la Provincia, y a zonas de las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Chaco y Santa Fe.
Según el pronóstico extendido del organismo nacional, las neblinas se mantendrían en el AMBA al menos hasta el sábado, siempre durante la madrugada y mañana.
¿Qué significa el alerta violeta por niebla?
Dentro de la escala oficial de avisos del Sistema de Alerta Temprana del SMN, el nivel violeta se utiliza para anticipar escenarios donde el clima altera la dinámica cotidiana.
Según especifica el organismo oficial, este aviso implica que "se esperan fenómenos que pueden representar inconvenientes o dificultades en el normal desenvolvimiento de la vida social".
En este caso, la reducción drástica de la visibilidad (que en varias localidades del conurbano se ubica por debajo de los 100 metros) altera las condiciones seguras para circular, volviendo peligroso el tránsito en autopistas, accesos y rutas nacionales.
Recomendaciones para circular con seguridad
Ante la persistencia de la densa masa de niebla, las autoridades viales y de seguridad emitieron una serie de pautas obligatorias para prevenir accidentes:
- Reducir la velocidad: Mantener una marcha lenta y constante, adaptada al campo visual real.
- Distancia de frenado: Aumentar significativamente el espacio de separación con el vehículo que circula adelante.
- Luces adecuadas: Utilizar las luces bajas encendidas y los faros antiniebla. Evitar encender las balizas mientras el auto está en movimiento, ya que esto indica detenerse por completo en la banquina.
- Evitar sobrepasos: No realizar maniobras de adelantamiento en rutas de doble mano bajo ninguna circunstancia.
- Chequear transporte: Consultar el estado de los vuelos en Aeroparque y Ezeiza, así como los servicios de trenes y vialidad de las líneas fluviales, debido a posibles demoras o desvíos técnicos.
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