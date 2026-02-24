Alerta meteorológica por tormentas para este miércoles: el informe de los pronosticadores
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó cuáles son las tres provincias que deberán extremar cuidados durante este miércoles. Los detalles.
De cara a una nueva jornada, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó su pronóstico y advirtió por tormentas para algunos sectores del país. En este sentido, el organismo emitió una alerta amarilla por tormentas de variada intensidad que afecta a tres provincias.
Por ello, también detalló las recomendaciones a tener en cuenta para las próximas horas y ante las inclemencias del tiempo. Conoce acá los detalles.
Alerta amarilla por tormentas para tres provincias
Los territorios del país que estarán afectados por la alerta amarilla de este viernes son el sur de La Rioja, una parte del oeste de Córdoba y el norte de San Luis.
En este sentido, la advertencia del organismo meteorológico respecto de los territorios donde se esperan precipitaciones indica que habrá lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante tormentas
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
