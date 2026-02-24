Se va el calor ¿definitivamente? Cuándo podría ser el último día de 30 grados según el SMN
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya anticipó el fin del calor extremo y, juntamente con ello, el cierre del verano. Todos los detalles.
Casi pisando marzo, las temperaturas comienzan a demostrar que el final del verano se acerca. En este sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) brindó un pronóstico muy alentador para los amantes de la media estación, pero que odiarán aquellos que valoran las temperaturas extremas.
Según el informe del organismo, estamos a sólo días de que el termómetro comience a descender, adentrándonos en una nueva temporada.
Cuándo podría ser el último día de 30 grados, según el SMN
El SMN reveló que el próximo domingo 1 de marzo y lunes 2 podrían ser los últimos días donde el termómetro pase los 30 grados. El pronóstico indica que la temperatura máxima para ambas jornadas será de 32 grados, pero luego habrá un abrupto cambio de temperaturas y la mala noticia es para los veraniegos: el calor extremo podría ya no volver.
Qué cuidados tener en cuenta en un cambio de estación
El paso del verano al otoño es una de las transiciones más exigentes para el cuerpo debido al descenso de la temperatura, la reducción de horas de luz y el aumento de la humedad. Te dejamos acá algunos cuidados esenciales para transitar este cambio de estación sin que te afecte la salud ni el ánimo:
Refuerzo del sistema inmunitario
Con la llegada del frío aparecen los primeros resfríos y virus estacionales.
-
Vitamina C y D: Incorporá cítricos (naranja, pomelo, kiwi) y tratá de tomar 15 minutos de sol (con protección) para mantener los niveles de vitamina D, que suele bajar al haber menos luz.
Alimentación de estación: Empezá a sumar alimentos más templados como legumbres, calabaza, espinaca y frutos secos, que aportan la energía necesaria para regular la temperatura corporal.
Cuidado de la piel y el pelo
Venimos de la agresión del cloro, la sal y el sol intenso, y ahora nos enfrentamos al aire seco del otoño.
-
Hidratación profunda: Cambiá las lociones livianas del verano por cremas más densas o aceites corporales. La piel tiende a descamarse con el primer frío.
No guardes el protector solar: Aunque esté nublado o haga menos calor, los rayos UV siguen presentes y dañan la piel.
Reparación capilar: Es normal que en otoño se caiga más el pelo (renovación estacional). Usá mascarillas nutritivas para recuperar el daño del verano.
Bienestar emocional
La reducción de la luz solar afecta la producción de melatonina y serotonina, lo que puede causar cansancio o desánimo.
-
Higiene del sueño: Aprovechá que anochece antes para adelantar la hora de descanso. El cuerpo necesita más reparación en esta época.
Actividad física: No dejes de moverte. El ejercicio libera endorfinas que ayudan a combatir la apatía estacional y te mantienen con una buena temperatura corporal.
Hogar y guardarropa
-
Ventilación estratégica: Ventilá la casa en las horas de sol (mediodía) para renovar el aire y evitar la acumulación de humedad y ácaros, que disparan las alergias otoñales.
Vestirse "en capas": El famoso estilo cebolla es clave. Las mañanas y noches son frescas, pero el mediodía puede seguir siendo cálido. Evitá enfriarte por cambios bruscos de temperatura.
