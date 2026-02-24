Se va el calor ¿definitivamente? Cuándo podría ser el último día de 30 grados según el SMN

Vitamina C y D: Incorporá cítricos (naranja, pomelo, kiwi) y tratá de tomar 15 minutos de sol (con protección) para mantener los niveles de vitamina D, que suele bajar al haber menos luz.

Alimentación de estación: Empezá a sumar alimentos más templados como legumbres, calabaza, espinaca y frutos secos, que aportan la energía necesaria para regular la temperatura corporal.

Cuidado de la piel y el pelo

Venimos de la agresión del cloro, la sal y el sol intenso, y ahora nos enfrentamos al aire seco del otoño.

Hidratación profunda: Cambiá las lociones livianas del verano por cremas más densas o aceites corporales. La piel tiende a descamarse con el primer frío.

No guardes el protector solar: Aunque esté nublado o haga menos calor, los rayos UV siguen presentes y dañan la piel.

Reparación capilar: Es normal que en otoño se caiga más el pelo (renovación estacional). Usá mascarillas nutritivas para recuperar el daño del verano.

Bienestar emocional

La reducción de la luz solar afecta la producción de melatonina y serotonina, lo que puede causar cansancio o desánimo.

Higiene del sueño: Aprovechá que anochece antes para adelantar la hora de descanso. El cuerpo necesita más reparación en esta época.

Actividad física: No dejes de moverte. El ejercicio libera endorfinas que ayudan a combatir la apatía estacional y te mantienen con una buena temperatura corporal.

Hogar y guardarropa

Ventilación estratégica: Ventilá la casa en las horas de sol (mediodía) para renovar el aire y evitar la acumulación de humedad y ácaros, que disparan las alergias otoñales.

Vestirse "en capas": El famoso estilo cebolla es clave. Las mañanas y noches son frescas, pero el mediodía puede seguir siendo cálido. Evitá enfriarte por cambios bruscos de temperatura.