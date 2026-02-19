Preocupante alerta meteorológica por severas tormentas para este viernes: el informe de los pronosticadores
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó un viernes climáticamente complejo para varias provincias argentinas. Enterate los detalles acá.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas naranja y amarilla para este viernes, advirtiendo sobre fuertes tormentas que afectarán a diversas regiones.
Ante la previsión de un clima adverso, el organismo solicitó extremar los cuidados y difundió una serie de recomendaciones de seguridad para la población.
Alerta naranja para San Luis: se esperan severas tormentas
Para la totalidad de ese territorio, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por tormentas de fuerte intensidad. Se esperan fenómenos severos que incluyen ráfagas de viento superiores a los 90 km/h, caída de granizo y fuerte actividad eléctrica.
En cuanto a las lluvias, se estima un acumulado de entre 40 y 85 mm, aunque estas cifras podrían ser mayores en sectores específicos.
Alerta amarilla por tormentas para 10 provincias
Los territorios del país que estarán afectados por la alerta amarilla de este viernes son Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, La Rioja, San Juan, Mendoza, Córdoba y Misiones.
En este sentido, la advertencia del organismo meteorológico respecto de los territorios donde se esperan precipitaciones indica que habrá lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante tormentas
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
