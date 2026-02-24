Sucedió en Villa Gesell: se le trabó la moto en la playa y salió volando 10 metros sin casco
Inspirado por el evento fierrero del fin de semana, el hombre corría una carrera por la playa de Villa Gesell y podría haber sufrido una tragedia.
Un hombre se salvó de sufrir lesiones graves tras protagonizar un accidente cuando corría una picada en motocicleta por la playa de Villa Gesell, provincia de Buenos Aires. El episodio quedó registrado por un testigo que luego compartió el video.
El domingo pasado se dio por finalizada la 31a edición del Enduro del Verano, una carrera de motos y cuatricilos que este año se corrió sobre la ruta 11 a la altura de Villa Gesell, pero algunos "fierreros" no se dieron por aludidos sino que mantuvieron su agenda temeraria en la playa.
Así fue que el lunes de esta semana se desarrolló una picada en la arena de la que participaron personas en moto, cuatriciclo y camionetas 4x4. Uno de esos conductores fue el que protagonizó un aparatoso accidente que podría haberle costado muy caro.
El periodista Diego Gabriele informó este martes por C5N que el motociclista accidentado no llevaba casco y que sufrió "múltiples contusiones producto de la maniobra imprudente", si bien sepuso de pie inmediatamente tras el accidente y se alejó caminando.
De la carrera Enduro del Verano 2026 participaron 1300 profesionales, y aún con sus equipos de protección sucedió un hecho trágico: un hombre de 28 años murió tras caer con su moto en los médanos de la zona norte de Villa Gesell.
El evento se extendió entre el 19 y 22 de febrero, tiempo suficiente para otros episodios, como el que protagonizó un hombre de 24 años que quedó detenido tras avanzar con su camioneta Volkswagen Amarok por en medio de un grupo de motos.
El cronista Sergio Cirigliano explicó este martes en C5N que la carrera en cuestión "es una competencia que tiene reglas y (a la que) asisten profesionales", pero cuando el evento termina quedan "los que no son profesionales", que manejan "cuatriciclos, motos, camionetas de manera imprudente".
La actitud temeraria ante el volante con la playa abierta y pocas luces fue un factor clave a mediados de enero de este año en la zona de Pinamar conocida como La Frontera, donde un empresario de Junín llamado Manuel Molinari embistió con su camioneta a un UTV (una suerte de buggy) en el que viajaba Bastian Jerez, de 8 años.
Bastian estuvo internado un mes en Mar del Plata hasta que el Gobierno de la provincia de Buenos Aires pudo arbitrar los medios para trasladarlo al Hospital Italiano de San Justo, donde aún está en proceso de recuperación.
