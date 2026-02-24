Sucedió en Villa Gesell: se le trabó la moto en la playa y salió volando 10 metros sin casco

El evento se extendió entre el 19 y 22 de febrero, tiempo suficiente para otros episodios, como el que protagonizó un hombre de 24 años que quedó detenido tras avanzar con su camioneta Volkswagen Amarok por en medio de un grupo de motos.

El cronista Sergio Cirigliano explicó este martes en C5N que la carrera en cuestión "es una competencia que tiene reglas y (a la que) asisten profesionales", pero cuando el evento termina quedan "los que no son profesionales", que manejan "cuatriciclos, motos, camionetas de manera imprudente".

La actitud temeraria ante el volante con la playa abierta y pocas luces fue un factor clave a mediados de enero de este año en la zona de Pinamar conocida como La Frontera, donde un empresario de Junín llamado Manuel Molinari embistió con su camioneta a un UTV (una suerte de buggy) en el que viajaba Bastian Jerez, de 8 años.

Bastian estuvo internado un mes en Mar del Plata hasta que el Gobierno de la provincia de Buenos Aires pudo arbitrar los medios para trasladarlo al Hospital Italiano de San Justo, donde aún está en proceso de recuperación.