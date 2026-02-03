Brutal robo en Mar del Plata: asaltaron un almacén y tomaron como rehén a una adolescente

Inmediatamente, una de las empleadas se acercó a contenerla e intentó calmar a los delincuentes, que estaban fuera de sí.

robo almacen mar del plata nenas 3

Mientras tanto, los delincuentes saltaron por encima del mostrador y se llevaron la caja registradora completa para luego salir corriendo del comercio, subirse al auto que los esperaba en la puerta y huir.

“La nena estaba muy asustada, lloraba. Mi compañera la contuvo hasta que se fueron los ladrones”, contó Claudia, una de las trabajadoras del local, quien no se encontraba en el lugar al momento del robo.

“Fueron muy rápidos, muy agresivos, saltaron el mueble como si fuesen una gacela, se llevaron la caja registradora completa, mercadería que agarraban de paso, gaseosas, galletitas, golosinas y vino”, describió la mujer en diálogo con TN.

Claudia indicó que el auto fue encontrado por la Policía a pocas cuadras del lugar, con la mercadería robada todavía adentro. Indicó que, si bien “hay un montón de robos” en la zona, no suelen ser de esta magnitud. La empleada reveló además que se trata del cuarto asalto que sufre la familia del dueño en sus locales.

Si bien toda la brutal secuencia quedó filmada, hasta el momento, la policía no logró identificar a los delincuentes quienes, se presume, serían menores de edad.