Estados Unidos abatió un dron iraní que se acercaba a un portaviones en Medio Oriente

Durante una operación en Medio Oriente, fuerzas militares de Estados Unidos derribaron este martes un dron iraní que realizó una maniobra considerada “agresiva” cerca de un portaviones norteamericano desplegado en la zona.Según informó un portavoz militar, el episodio tuvo lugar en el mar Arábigo, cuando la aeronave no tripulada de Irán se aproximó al portaviones estadounidense. El hecho ocurrió a aproximadamente 800 kilómetros de la costa iraní.