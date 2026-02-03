Estados Unidos abatió un dron iraní que se acercaba a un portaviones en Medio Oriente
El episodio en el mar Arábigo se suma a la creciente tensión entre Estados Unidos e Irán, aunque desde la Casa Blanca aseguran que el diálogo diplomático sigue en pie.
Durante una operación en Medio Oriente, fuerzas militares de Estados Unidos derribaron este martes un dron iraní que realizó una maniobra considerada “agresiva” cerca de un portaviones norteamericano desplegado en la zona.Según informó un portavoz militar, el episodio tuvo lugar en el mar Arábigo, cuando la aeronave no tripulada de Irán se aproximó al portaviones estadounidense. El hecho ocurrió a aproximadamente 800 kilómetros de la costa iraní.
“Un caza F-35C del Abraham Lincoln derribó un dron iraní en defensa propia y para proteger el portaviones y al personal a bordo”, explicó en un comunicado el capitán Tim Hawkins, vocero del Comando Central de Estados Unidos.
De acuerdo con el mismo informe, el drone Shahed-139 “continuó volando hacia la embarcación a pesar de las medidas de desescalada tomadas por las fuerzas estadounidenses”.
En paralelo, Hawkins confirmó otro episodio de tensión en la región, al señalar que embarcaciones iraníes junto a un dron se acercaron “a gran velocidad y amenazaron con abordar e incautar el tanquero” M/V Stena Imperative, de bandera estadounidense.
Ante esa situación, el destructor USS McFaul intervino con apoyo de la Fuerza Aérea y escoltó al petrolero, que actualmente navega “con seguridad”.
Pese a estos incidentes, desde la Casa Blanca aseguraron que las gestiones diplomáticas continúan. La portavoz Karoline Leavitt afirmó que las conversaciones entre el emisario especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, y altos funcionarios iraníes “siguen programadas” y podrían concretarse el próximo 6 de febrero en Turquía.
