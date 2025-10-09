Alerta meteorológico genera preocupación este jueves en Buenos Aires: el informe del SMN
El organismo lanzó avisos para la continuidad de la semana por lluvias y viento para varias zonas del país. Los detalles de una jornada complicada.
El clima inestable se mantiene en buena parte del país para la continuidad de la semana, y por eso el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó para este jueves sus alertas por lluvias fuertes y por viento, con varias zonas afectadas, entre ellas, algunas de la provincia de Buenos Aires.
Por un lado, sigue este jueves 9 de octubre un aviso de nivel amarillo por lluvias para zonas de la cordillera de la provincia de Chubut.
En tanto, un alerta amarillo pero por viento fuerte alcanzaba a varias regiones del país: costa de Buenos Aires, sur Chubut, todo Santa Cruz, y todo Tierra del Fuego.
Alerta por lluvias fuertes
La nueva advertencia del organismo meteorológico indicó que, en zonas con alerta amarilla, el área será afectada por lluvias de variada intensidad, algunas localmente fuertes.
En zonas cordilleranas, se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm durante todo el período de alerta, pudiendo ser superados de forma puntual. En el resto del área, los valores de precipitación acumulada se ubicarán entre los 15 y 30 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.
En las zonas más elevadas no descarta la precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada.
Recomendaciones por tormentas fuertes:
El Servicio Meteorológico Nacional mantenía un alerta amarillo y sus correspondientes recomendaciones.
- Evitá actividades al aire libre.
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.
- Mantenete informado por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Alerta por viento fuerte
La nueva advertencia del organismo meteorológico indicó que, en zonas con alerta amarilla, el área será afectada por vientos del noroeste con velocidades entre 35 y 50 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h.
Recomendaciones por viento fuertes:
El Servicio Meteorológico Nacional mantenía un alerta amarillo y sus correspondientes recomendaciones.
- Evitá actividades al aire libre.
- Asegurá los elementos que puedan volarse.
- Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
