Alerta meteorológico genera preocupación este jueves en Buenos Aires: el informe del SMN

En zonas cordilleranas, se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm durante todo el período de alerta, pudiendo ser superados de forma puntual. En el resto del área, los valores de precipitación acumulada se ubicarán entre los 15 y 30 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

En las zonas más elevadas no descarta la precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada.

Recomendaciones por tormentas fuertes:

El Servicio Meteorológico Nacional mantenía un alerta amarillo y sus correspondientes recomendaciones.

Evitá actividades al aire libre.

No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.

Mantenete informado por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Alerta por viento fuerte

La nueva advertencia del organismo meteorológico indicó que, en zonas con alerta amarilla, el área será afectada por vientos del noroeste con velocidades entre 35 y 50 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h.

Recomendaciones por viento fuertes:

Asegurá los elementos que puedan volarse.

Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.