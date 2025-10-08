Alerta por lluvias y viento genera preocupación este miércoles: el informe del Servicio Meteorológico Nacional
El organismo lanzó avisos para la continuidad de la semana por lluvias y viento para varias zonas del país. Los detalles de una jornada complicada.
El clima inestable se mantiene en buena parte del país para la continuidad de la semana, y por eso el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó para este miércoles sus alertas por lluvias fuertes y por viento, con varias zonas afectadas.
Por un lado, rige este miércoles 8 de octubre un aviso de nivel amarillo por lluvias para zonas de la cordillera de la provincia de Chubut.
En tanto, un alerta amarillo pero por viento fuerte alcanzaba a varias regiones del país: todo Chubut y todo Santa Cruz, con áreas con alerta naranja.
Alerta por lluvias fuertes
La nueva advertencia del organismo meteorológico indicó que, en zonas con alerta amarilla, el área será afectada por lluvias de variada intensidad, algunas puntualmente fuertes.
Se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, pudiendo ser superados de forma puntual. No se descarta la precipitación en forma de lluvia y nieve en las zonas más altas.
Recomendaciones por tormentas fuertes:
El Servicio Meteorológico Nacional mantenía un alerta amarillo y sus correspondientes recomendaciones.
- Evitá actividades al aire libre.
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.
- Mantenete informado por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Alerta por viento fuerte
La nueva advertencia del organismo meteorológico indicó que, en zonas con alerta amarilla, el área será afectada por vientos fuertes del sector oeste, con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h.
En tanto, para regiones con naranja, el informe indica que el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 75 km/h, y ráfagas que podrán alcanzar los 120 km/h.
Recomendaciones por viento fuertes:
El Servicio Meteorológico Nacional mantenía un alerta amarillo y sus correspondientes recomendaciones.
- Evitá actividades al aire libre.
- Asegurá los elementos que puedan volarse.
- Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
