Alerta meteorológico genera preocupación este miércoles en Buenos Aires: qué dice el informe del SMN
El organismo lanzó avisos para la continuidad de la semana por lluvias y viento para varias zonas del país. Los detalles de una jornada complicada.
El clima inestable se mantiene en buena parte del país para la continuidad de la semana, y por eso el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó para este miércoles sus alertas por lluvias fuertes y por viento, con varias zonas afectadas, entre ellas, algunas de la provincia de Buenos Aires.
Por un lado, sigue este miércoles 15 de octubre un aviso de nivel amarillo por lluvias para zonas de la cordillera de la provincia de Neuquén Río Negro y Chubut.
En tanto, un alerta amarillo pero por viento fuerte alcanzaba a varias regiones del país: el oeste de Buenos Aires, y áreas de Córdoba, La Pampa, San Luis, Mendoza, Neuquén, Río Negro y Chubut.
Alerta por lluvias fuertes
La nueva advertencia del organismo meteorológico indicó que, en zonas con alerta amarilla, el área será afectada por lluvias de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 30 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.
Recomendaciones por lluvias fuertes:
El Servicio Meteorológico Nacional mantenía un alerta amarillo y sus correspondientes recomendaciones.
- Evitá actividades al aire libre.
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.
- Mantenete informado por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Alerta por viento fuerte
La nueva advertencia del organismo meteorológico indicó que, en zonas con alerta amarilla, el área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 50 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h.
Recomendaciones por viento fuertes:
El Servicio Meteorológico Nacional mantenía un alerta amarillo y sus correspondientes recomendaciones.
- Evitá actividades al aire libre.
- Asegurá los elementos que puedan volarse.
- Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
