Cambió el pronóstico y un tormentón de hielo de dos días apagará el sol y bajará la temperatura 10 grados
El nuevo reporte del clima anuncia un cambio drástico para las próximas jornadas. Se espera un tormentón persistente y un marcado descenso térmico en la región.
El pronóstico extendido para la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense presentará modificaciones severas durante las próximas jornadas. Las condiciones climáticas estables darán paso a un potente frente frío que afectará la región con un tormentón persistente y un posterior desplome de los termómetros locales de forma paulatina.
El pronóstico extendido y el fin de semana de tormentón
Durante los primeros días de la semana, las marcas térmicas se mantendrán estables, con máximas que oscilarán entre los 14°C y los 19°C bajo cielos mayormente cubiertos o parcialmente nubosos. Sin embargo, el panorama cambiará por completo de cara al sábado 6 y domingo 7 de junio.
Para el fin de semana se prevé un 70% de probabilidades de precipitaciones acompañadas de ráfagas de viento del sector sur que superarán los 35 km/h, iniciando el verdadero bache invernal del mes.
IMPORTANTE: Cambió el pronóstico y se adelantan las lluvias en el AMBA
Cuándo llega el desplome de temperatura
La masa de aire frío se consolidará a partir del lunes 8 de junio. El ingreso de los vientos del sudoeste limpiará el cielo pero provocará que los termómetros bajen hasta los 6°C de mínima hacia el martes 9 de junio, marcando una reducción térmica notable en comparación con los días previos. Las máximas no superarán los 13°C durante la mitad de la semana entrante.
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