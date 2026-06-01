Cambió el pronóstico y un tormentón de hielo de dos días apagará el sol y bajará la temperatura 10 grados

Cuándo llega el desplome de temperatura

La masa de aire frío se consolidará a partir del lunes 8 de junio. El ingreso de los vientos del sudoeste limpiará el cielo pero provocará que los termómetros bajen hasta los 6°C de mínima hacia el martes 9 de junio, marcando una reducción térmica notable en comparación con los días previos. Las máximas no superarán los 13°C durante la mitad de la semana entrante.