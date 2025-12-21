Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para hoy domingo 21 de diciembre

El martes 23 de diciembre, el calor se intensificará en toda la región central del país. Se anticipa una jornada de cielo mayormente despejado y una fuerte radiación solar. Las temperaturas continuarán en ascenso, con una mínima de 23 grados y una máxima que podría trepar hasta los 33 por la tarde. Estas condiciones de buen tiempo y calor seco se mantendrían, en principio, hasta la medianoche del miércoles 24, facilitando los preparativos para las reuniones al aire libre.

ola de calor 4