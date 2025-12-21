Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para hoy domingo 21 de diciembre
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un domingo inestable, con probabilidad de lluvias y tormentas, y temperaturas soportables. Los detalles.
Tras una jornada de sábado marcada por las lluvias y la humedad, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que la inestabilidad continúe en el cierre del fin de semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
En la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, se espera un domingo gris. Durante la mañana, el SMN prevé la formación de tormentas aisladas. Si bien se espera una mejora temporaria hacia el mediodía con nubosidad variable, el riesgo de precipitaciones dispersas regresará durante la noche.
En cuanto a las marcas térmicas, la mínima rondará los 23 grados, mientras que la máxima apenas tocará los 29. Cabe señalar que predominarán las ráfagas leves provenientes del sector Este, lo que aportará un aire algo más fresco pero cargado de humedad.
Pronóstico extendido para el AMBA
Tras un domingo marcado por la inestabilidad, el Servicio Meteorológico Nacional prevé que las condiciones climáticas comiencen a estabilizarse de manera definitiva a partir de este lunes. Con el alejamiento del frente de tormentas, el sol volverá a ser el protagonista, impulsando un incremento térmico de cara a las celebraciones de Nochebuena.
Para la jornada del lunes, se espera un cielo parcialmente nublado con vientos leves del noreste. Aunque la humedad persistirá, la probabilidad de lluvias será casi nula en el Área Metropolitana de Buenos Aires. El termómetro oscilará entre una mínima de 22 grados y una máxima que alcanzará los 29, marcando el inicio de una tendencia al alza.
El martes 23 de diciembre, el calor se intensificará en toda la región central del país. Se anticipa una jornada de cielo mayormente despejado y una fuerte radiación solar. Las temperaturas continuarán en ascenso, con una mínima de 23 grados y una máxima que podría trepar hasta los 33 por la tarde. Estas condiciones de buen tiempo y calor seco se mantendrían, en principio, hasta la medianoche del miércoles 24, facilitando los preparativos para las reuniones al aire libre.
