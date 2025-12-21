Inflables, camas elásticas, fútbol y juegos sin pantalla: la apuesta del Balneario más famoso de Mar del Plata

Además, el juego al aire libre favorece la actividad física, mejora la coordinación motriz y estimula la creatividad, algo fundamental en etapas de crecimiento.

Por qué es perjudicial el exceso de pantallas en la infancia

image

El uso excesivo de pantallas, ya sea a través de celulares, videojuegos, televisión o tablets, puede generar diversas consecuencias negativas en niños y adolescentes:

Sedentarismo y problemas de salud : pasar muchas horas frente a una pantalla reduce la actividad física, lo que puede derivar en sobrepeso, problemas posturales y menor resistencia física.

: pasar muchas horas frente a una pantalla reduce la actividad física, lo que puede derivar en sobrepeso, problemas posturales y menor resistencia física. Dificultades en la atención y el aprendizaje : la sobreestimulación digital puede afectar la concentración y la capacidad de sostener la atención en tareas escolares o juegos más complejos.

: la sobreestimulación digital puede afectar la concentración y la capacidad de sostener la atención en tareas escolares o juegos más complejos. Alteraciones del sueño : la exposición prolongada a pantallas, especialmente antes de dormir, interfiere con el descanso y la calidad del sueño.

: la exposición prolongada a pantallas, especialmente antes de dormir, interfiere con el descanso y la calidad del sueño. Menor desarrollo social y emocional: el juego cara a cara es clave para aprender a comunicarse, resolver conflictos y desarrollar empatía.

La importancia del "Aburrimiento Creativo"

emma playa.jpg Día de playa en Mar del Plata

El Balneario 12 propone un retorno a las raíces. Al quitar el estímulo artificial de la pantalla, el chico vuelve a sentir la arena, a correr tras una pelota y a socializar de forma genuina. Esta desintoxicación digital no solo beneficia la salud física, sino que permite que los niveles de dopamina (la hormona del placer) se regulen a través del esfuerzo físico y no del "scroll" infinito.

Mar del Plata demuestra que, con la infraestructura adecuada, el sol y el deporte siguen siendo los mejores aliados para una infancia saludable. El desafío está planteado: cambiar los pulgares activos por piernas en movimiento.

La playa como aliada de una infancia más sana

playa mar del plata (1) Playa de Mar del Plata

Propuestas como la del Balneario 12 de Mar del Plata cobran especial relevancia. La playa se transforma en un escenario ideal para que los chicos desconecten de la tecnología y se reconecten con el juego, el movimiento y la naturaleza.

En un tiempo donde las pantallas están cada vez más presentes, este tipo de iniciativas marcan una tendencia clara: menos celular, más pelota; menos videojuegos, más arena y mar. Una apuesta que no solo entretiene, sino que también contribuye a una infancia más saludable y equilibrada.