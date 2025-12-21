Inflables, camas elásticas, fútbol y juegos sin pantalla: la apuesta del Balneario más famoso de Mar del Plata
Vacaciones desenchufadas en Mar del Plata: el Balneario 12 lidera la batalla contra el sedentarismo digital.
De cara al verano, el Balneario 12 de Mar del Plata se posiciona como uno de los espacios más trabajados y elegidos por las familias que buscan algo más que sol y mar en la playa: En un mundo donde la "niñera digital" parece haber ganado la partida, una propuesta en el corazón de Punta Mogotes está cambiando la narrativa del verano marplatense
Con una propuesta integral de juegos y actividades recreativas para chicos de hasta 14 años, el parador apuesta fuerte a un objetivo cada vez más valorado: alejar a los niños de las pantallas y promover el juego al aire libre.
"Los chicos acá disfrutan como cuando nosotros éramos chicos y, además, la familia también puede disfrutar de otras actividades y no volverse todos enojados de la playa: cada uno que viene al balneario tiene su espacio para disfrutar", explicó Augusto Digiovanni, dueño del Balneario 12 de Mar del Plata.
Mar del Plata: los chicos recuperan su infancia
En plena playa, el balneario ofrece cancha de fútbol, arco de penales, inflables, camas elásticas y distintos espacios lúdicos, que se suman al entorno natural del mar y la arena. La combinación resulta ideal para que los chicos se mantengan activos, socialicen y disfruten del verano de una manera saludable, mientras los adultos encuentran un entorno seguro y organizado.
Volver a jugar, volver a moverse: Especialistas en salud infantil y educación coinciden en que el juego sin pantallas cumple un rol clave en el desarrollo físico, emocional y social de los niños. En espacios como el del Balneario 12, los chicos corren, saltan, se ensucian, inventan reglas y aprenden a compartir, habilidades que difícilmente se desarrollan frente a un celular, una tablet o una consola.
Además, el juego al aire libre favorece la actividad física, mejora la coordinación motriz y estimula la creatividad, algo fundamental en etapas de crecimiento.
Por qué es perjudicial el exceso de pantallas en la infancia
El uso excesivo de pantallas, ya sea a través de celulares, videojuegos, televisión o tablets, puede generar diversas consecuencias negativas en niños y adolescentes:
- Sedentarismo y problemas de salud: pasar muchas horas frente a una pantalla reduce la actividad física, lo que puede derivar en sobrepeso, problemas posturales y menor resistencia física.
- Dificultades en la atención y el aprendizaje: la sobreestimulación digital puede afectar la concentración y la capacidad de sostener la atención en tareas escolares o juegos más complejos.
- Alteraciones del sueño: la exposición prolongada a pantallas, especialmente antes de dormir, interfiere con el descanso y la calidad del sueño.
- Menor desarrollo social y emocional: el juego cara a cara es clave para aprender a comunicarse, resolver conflictos y desarrollar empatía.
La importancia del "Aburrimiento Creativo"
El Balneario 12 propone un retorno a las raíces. Al quitar el estímulo artificial de la pantalla, el chico vuelve a sentir la arena, a correr tras una pelota y a socializar de forma genuina. Esta desintoxicación digital no solo beneficia la salud física, sino que permite que los niveles de dopamina (la hormona del placer) se regulen a través del esfuerzo físico y no del "scroll" infinito.
Mar del Plata demuestra que, con la infraestructura adecuada, el sol y el deporte siguen siendo los mejores aliados para una infancia saludable. El desafío está planteado: cambiar los pulgares activos por piernas en movimiento.
La playa como aliada de una infancia más sana
Propuestas como la del Balneario 12 de Mar del Plata cobran especial relevancia. La playa se transforma en un escenario ideal para que los chicos desconecten de la tecnología y se reconecten con el juego, el movimiento y la naturaleza.
En un tiempo donde las pantallas están cada vez más presentes, este tipo de iniciativas marcan una tendencia clara: menos celular, más pelota; menos videojuegos, más arena y mar. Una apuesta que no solo entretiene, sino que también contribuye a una infancia más saludable y equilibrada.
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario