Alerta naranja por tormentas para este martes: el informe del Servicio Meteorológico Nacional
El organismo difundió un nuevo informe climático para este martes 14 de abril y hay varios territorios que estarán afectados por intensas precipitaciones.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que varias provincias del país se encuentran bajo alerta naranja y amarilla este martes 14 de abril debido a tormentas de diversa magnitud. En este sentido, el reporte anticipa ráfagas de viento y precipitaciones abundantes en lapsos breves.
Se recomienda a la población evitar circular por la vía pública si no es indispensable y seguir las actualizaciones de los organismos oficiales.
Alerta naranja para 6 provincias por tormentas
Las regiones afectadas por esta advertencia del SMN son Salta, Chaco, Corrientes, Santa Fe, Santiago del Estero y Córdoba.
En relación a estas provincias, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por tormentas de fuerte intensidad. Se esperan fenómenos severos que incluyen ráfagas de viento superiores a los 90 km/h, caída de granizo y fuerte actividad eléctrica.
En cuanto a las lluvias, se estima un acumulado de entre 40 y 85 mm, aunque estas cifras podrían ser mayores en sectores específicos.
Alerta amarilla por tormentas para 10 provincias
Los territorios del país que estarán afectados por la alerta amarilla de este martes son Jujuy, Salta, Formosa, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes.
En este sentido, la advertencia del organismo meteorológico respecto de los territorios donde se esperan precipitaciones indica que habrá lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
Recomendaciones del SMN ante tormentas
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
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