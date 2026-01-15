Preocupante alerta naranja por tormentas para este viernes: qué dice el informe del SMN
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió por fuertes precipitaciones para dar cierre a la semana laboral. Enterate a qué provincias afectarán.
Mientras el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa un alivio climático tras las lluvias de este jueves, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una importante alerta naranja para diversos sectores del país. Asimismo, detalló una advertencia amarilla también, que apunta a otras zonas.
En este sentido, también dio a conocer las recomendaciones a tener en cuenta ante fuertes precipitaciones.
Alerta naranja por fuertes tormentas para 6 provincias
La primera advertencia del organismo nacional abarca a las provincias de Tucumán, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, Santa Fe y Corrientes.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta por tormentas de fuerte intensidad para estas zonas. Se esperan fenómenos severos que incluyen ráfagas de viento superiores a los 90 km/h, caída de granizo y fuerte actividad eléctrica.
En cuanto a las lluvias, se estima un acumulado de entre 40 y 85 mm, aunque estas cifras podrían ser mayores en sectores específicos.
Alerta amarilla por tormentas para 11 provincias
Los territorios del país que estarán afectados por la alerta amarilla de este martes son Salta, Jujuy, Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones, Santiago del Estero, Córdoba, La Rioja, Santa Fe y Entre Ríos.
En este sentido, la advertencia del organismo meteorológico respecto de los territorios donde se esperan precipitaciones indica que habrá lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante tormentas
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
