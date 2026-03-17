Alerta en OSECAC: miles de monotributistas podrían quedarse sin cobertura médica

prepagas

Por su parte, Carlos Pérez aclaró que la intención no es excluir a nadie, sino salvar la sostenibilidad de la obra social. “Más de 300.000 monotributistas reciben cobertura a través de OSECAC”, detalló, subrayando que, si el desfinanciamiento continúa, se pondrá en riesgo la atención de la totalidad de los afiliados.

“El desafío es encontrar un esquema que permita garantizar el acceso a la salud de toda la comunidad sin desfinanciar el sistema solidario”, concluyó Cavalieri, apelando a un debate responsable sobre la estructura de financiamiento de la salud en Argentina.