Alerta en OSECAC: miles de monotributistas podrían quedarse sin cobertura médica
Así lo anticipó Armando Cavalieri -jefe del Sindicato de Comercio-, al señalar que el aporte del monotributista es insuficiente para sostener el servicio.
El secretario general del sindicato de Comercio, Armando Cavalieri, y el titular de OSECAC, Carlos Pérez, mantuvieron una reunión clave con el ministro de Salud, Mario Lugones. El objetivo fue entregar un informe detallado sobre la crítica situación financiera que atraviesan las obras sociales debido a la brecha insostenible entre los aportes de los monotributistas y los costos médicos reales.
La brecha de los números: aportes vs. costos
El documento revela una disparidad alarmante en las finanzas del sistema solidario:
-
Aporte mensual del monotributista: $22.000.
-
Costo del Programa Médico Obligatorio (PMO): Supera los $100.000 por adulto y llega a $170.000 en adultos mayores.
Para graficar la gravedad, el informe señala que el aporte mensual no cubre ni una consulta médica básica. Otros costos de referencia incluyen:
-
Radiografías: Entre $80.000 y $150.000.
Análisis clínicos: Entre $200.000 y $300.000.
Cirugías simples: De $1.000.000 a $2.500.000 (sin contar casos de alta complejidad como oncología o diabetes).
La propuesta para evitar el colapso
Cavalieri fue tajante al afirmar que el sistema “no puede sostener indefinidamente este desfasaje” y advirtió que, de no mediar cambios, los trabajadores independientes podrían terminar volcándose masivamente al ya saturado sistema público de salud.
Las soluciones planteadas al ministro Lugones incluyen que el aporte de los monotributistas se iguale al de los empleados en relación de dependencia y, a su vez, suprimir el componente de salud del monotributo para replantear el esquema.
Por su parte, Carlos Pérez aclaró que la intención no es excluir a nadie, sino salvar la sostenibilidad de la obra social. “Más de 300.000 monotributistas reciben cobertura a través de OSECAC”, detalló, subrayando que, si el desfinanciamiento continúa, se pondrá en riesgo la atención de la totalidad de los afiliados.
“El desafío es encontrar un esquema que permita garantizar el acceso a la salud de toda la comunidad sin desfinanciar el sistema solidario”, concluyó Cavalieri, apelando a un debate responsable sobre la estructura de financiamiento de la salud en Argentina.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario