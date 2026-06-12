Alerta violeta por niebla genera preocupación en el AMBA: cuándo mejora la visibilidad
El Servicio Meteorológico Nacional lanzó otro aviso por niebla y bancos de niebla en Buenos Aires y otras zonas del país.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y varias regiones del centro del país amanecieron bajo un manto gris. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta violeta por neblinas y densos bancos de niebla que afectará la visibilidad durante las próximas horas.
El aviso oficial no solo rige para la Capital Federal y el conurbano, sino que también se extiende hacia el norte de la provincia de Buenos Aires, el sur de Entre Ríos y el sur de Santa Fe.
"El área será afectada por neblinas y bancos de niebla persistentes que provocarán una reducción significativa de visibilidad", detalla el informe del organismo oficial.
¿Qué implica la alerta violeta por niebla?
Dentro de la escala de advertencias del SMN, el nivel violeta indica que se esperan fenómenos que pueden representar inconvenientes o dificultades en el normal desenvolvimiento de la vida social. Por este motivo, se recomienda extremar las precauciones al conducir en autopistas y rutas, respetar las distancias entre vehículos y mantener las luces bajas encendidas.
Cómo sigue el clima en el AMBA
El SMN adelantó cómo continuará el tiempo en el AMBA durante los próximos días, anticipando el regreso de algunas lluvias y la llegada de un frío más intenso hacia el inicio de la semana:
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Viernes: La jornada se presenta con neblinas durante la madrugada y la mañana. Hacia la tarde el cielo estará parcialmente nublado, pasando a mayormente nublado por la noche. La temperatura oscilará entre una mínima de 6°C y una máxima de 17°C.
Sábado: El fin de semana comenzará con cielo parcialmente nublado en las primeras horas. Sin embargo, el tiempo desmejora hacia la tarde con probabilidad de lluvias aisladas, mejorando nuevamente hacia la noche. Se prevé un marcado descenso térmico, con valores entre los 9°C y los 13°C.
Domingo: Se espera una jornada fría pero estable. El cielo estará algo nublado en la madrugada y mañana, y ligeramente nublado durante la tarde y la noche. El termómetro marcará un bajón importante, con una mínima de 3°C y una máxima de apenas 10°C.
Lunes: El inicio de la semana laboral llegará con cielo completamente despejado. Será un día de pleno invierno, con una mínima de 2°C y una máxima que llegará a los 12°C.
Martes: Se mantendrán las condiciones estables, con cielo despejado en la madrugada y la mañana, pasando a ligeramente nublado desde la tarde. Las temperaturas se ubicarán entre los 3°C de mínima y los 16°C de máxima.
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