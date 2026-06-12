Alerta violeta por niebla genera preocupación en el AMBA: cuándo mejora la visibilidad

¿Qué implica la alerta violeta por niebla?

Dentro de la escala de advertencias del SMN, el nivel violeta indica que se esperan fenómenos que pueden representar inconvenientes o dificultades en el normal desenvolvimiento de la vida social. Por este motivo, se recomienda extremar las precauciones al conducir en autopistas y rutas, respetar las distancias entre vehículos y mantener las luces bajas encendidas.

Cómo sigue el clima en el AMBA

El SMN adelantó cómo continuará el tiempo en el AMBA durante los próximos días, anticipando el regreso de algunas lluvias y la llegada de un frío más intenso hacia el inicio de la semana: