De una cerrajería de barrio al premio en España: lo eligieron como el mejor CEO de seguridad de habla hispana

Para el galardonado CEO, la clave del éxito comercial no radica únicamente en la innovación técnica, sino en un valor tradicional que se hereda y se sostiene en el tiempo: la honestidad.

"El cerrajero en general tiene que generar cierta confianza. El cliente tiene que saber que el cerrajero es el último al cual no le puede cambiar la llave; o sea, ni siquiera necesita una llave para entrar a la casa", graficó de manera contundente sobre la enorme responsabilidad que implica meterse en la intimidad de los hogares.

Embed - EMPRESARIOS FAMILIARES EXITOSOS | "LO ECONÓMICO ES UN CHEQUE QUE VENCE A LOS 99 AÑOS"

Un espejo para las PyMEs argentinas

El caso de Cerrajería Leonardo es el fiel reflejo de que el modelo de empresa familiar argentina puede profesionalizarse, cruzar fronteras y alcanzar la excelencia global sin resignar los códigos de cercanía y confiabilidad que le dieron origen.

Este premio internacional a Eduardo Rovito demuestra que, en el competitivo mundo de la seguridad y el control de accesos moderno, la tecnología de punta y la confianza ciega nacida en una esquina de barrio pueden —y deben— ir de la mano.