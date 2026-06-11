De una cerrajería de barrio al premio en España: lo eligieron como el mejor CEO de seguridad de habla hispana
El director de la pyme familiar explicó los éxitos de su negocio, luego de ser galardonado en España.
El talento y el esfuerzo de las pequeñas y medianas empresas argentinas volvieron a ser reconocidos a nivel internacional. En una gala celebrada en España, el argentino Eduardo Rovito, al frente de la firma Cerrajería Leonardo, fue galardonado con el prestigioso premio al Mejor CEO de Seguridad y Control de Accesos de habla hispana.
El reconocimiento no solo premia su liderazgo actual, sino que pone en primer plano una historia de superación y éxito de una PyME familiar que, sin perder su esencia e identidad, logró expandirse y competir con los estándares más exigentes del mercado europeo.
La mística de la "confianza": las claves de un negocio familiar
A pesar del enorme crecimiento tecnológico y corporativo de la empresa, Rovito mantiene los pies sobre la tierra y recuerda siempre el punto de partida que le permitió construir su presente.
En una reciente entrevista brindada a Radio Zónica, el empresario reflexionó sobre la particular naturaleza de su oficio, un rubro donde el factor humano sigue siendo el activo más valioso.
"Si bien somos importantes a la hora de los problemas y de las soluciones, el rubro pasa inadvertido. O sea, yo pregunto cómo es tu cerrajero o dónde lo conociste. Así crecí yo: mi negocio se montó en base a una cerrajería de barrio", rememoró con orgullo sobre sus inicios.
Para el galardonado CEO, la clave del éxito comercial no radica únicamente en la innovación técnica, sino en un valor tradicional que se hereda y se sostiene en el tiempo: la honestidad.
"El cerrajero en general tiene que generar cierta confianza. El cliente tiene que saber que el cerrajero es el último al cual no le puede cambiar la llave; o sea, ni siquiera necesita una llave para entrar a la casa", graficó de manera contundente sobre la enorme responsabilidad que implica meterse en la intimidad de los hogares.
Un espejo para las PyMEs argentinas
El caso de Cerrajería Leonardo es el fiel reflejo de que el modelo de empresa familiar argentina puede profesionalizarse, cruzar fronteras y alcanzar la excelencia global sin resignar los códigos de cercanía y confiabilidad que le dieron origen.
Este premio internacional a Eduardo Rovito demuestra que, en el competitivo mundo de la seguridad y el control de accesos moderno, la tecnología de punta y la confianza ciega nacida en una esquina de barrio pueden —y deben— ir de la mano.
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