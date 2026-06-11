Faltan pocos días para el próximo fin de semana largo: cuándo y por qué

Además, algunas localidades bonaerenses tendrán un descanso aún más largo debido a feriados locales. En determinados municipios, el martes 16 de junio será jornada no laborable por aniversarios fundacionales y fiestas patronales, lo que permitirá alcanzar cuatro días de descanso.

Por otro lado, junio tendrá otro feriado: el sábado 20 de junio, cuando se recuerda el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano. Sin embargo, al ser una fecha inamovible, no será trasladada y no generará un nuevo fin de semana largo.

Calendario de feriados 2026

Luego del descanso de junio, todavía quedan varios feriados y días no laborables confirmados dentro del calendario oficial argentino:

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano. Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.

Día de la Independencia. Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.

día no laborable con fines turísticos. Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20).

Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20). Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.

día no laborable con fines turísticos. Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

Inmaculada Concepción de María. Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Estas fechas permitirán nuevos descansos extendidos durante la segunda mitad del año y serán una oportunidad para planificar escapadas o actividades en familia.