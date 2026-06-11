Faltan pocos días para el próximo fin de semana largo: cuándo y por qué
Muchas personas comenzaron a revisar el calendario de feriados 2026 para organizar escapadas, viajes cortos o simplemente disfrutar de unos días de descanso.
Este nuevo descanso estará relacionado con una de las fechas históricas más importantes del país y permitirá que miles de argentinos tengan tres días consecutivos libres. Además, algunas localidades podrán extenderlo incluso más gracias a celebraciones regionales.
El calendario oficial todavía cuenta con varios feriados durante el año, entre fechas inamovibles, trasladables y días no laborables con fines turísticos que permitirán nuevos fines de semana largos.
Cuándo será el próximo fin de semana largo
El próximo fin de semana largo será desde el sábado 13 hasta el lunes 15 de junio. Esto se debe al traslado del feriado por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, cuya fecha original es el 17 de junio.
Al tratarse de un feriado trasladable, la conmemoración fue movida al lunes más cercano para favorecer el descanso extendido y promover la actividad turística en distintos puntos del país.
Martín Miguel de Güemes fue una figura fundamental durante las guerras por la independencia argentina, especialmente por su rol en la defensa del norte del territorio junto a sus tropas conocidas como "Los Infernales".
Además, algunas localidades bonaerenses tendrán un descanso aún más largo debido a feriados locales. En determinados municipios, el martes 16 de junio será jornada no laborable por aniversarios fundacionales y fiestas patronales, lo que permitirá alcanzar cuatro días de descanso.
Por otro lado, junio tendrá otro feriado: el sábado 20 de junio, cuando se recuerda el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano. Sin embargo, al ser una fecha inamovible, no será trasladada y no generará un nuevo fin de semana largo.
Calendario de feriados 2026
Luego del descanso de junio, todavía quedan varios feriados y días no laborables confirmados dentro del calendario oficial argentino:
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.
- Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
- Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20).
- Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
- Viernes 25 de diciembre: Navidad.
Estas fechas permitirán nuevos descansos extendidos durante la segunda mitad del año y serán una oportunidad para planificar escapadas o actividades en familia.
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