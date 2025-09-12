Quién era Solange, la joven de 25 años cuyo cuerpo fue escondido en la casa de su exnovio en Pilar

"Que Dios te reciba en su misericordia y desde lo más alto guíes a E. eternamente. No hay consuelo ni entendimiento para tanta injusticia y crueldad", escribió en redes sociales una prima de Solange, que apuntó directamente contra el exnovio de la mujer por su femicidio: "Que se haga justicia, Osky Benítez asesino".

Al margen de la denuncia familiar, fueron los vecinos de Oscar Ángel Benítez, de 26 años, quienes llamaron al 911 para reportar olores nauseabundos desde su departamento, ubicado en el segundo piso de un edificio en Rivadavia al 700, en el centro de Pilar.

Efectivos policiales abrieron la casa y descubrieron que Benítez había intentado quitarse la vida cortándose el brazo con un serrucho, pero lograron contener la situación y detener al hombre, que fue trasladado al Hospital Central de Pilar y luego dado de alta.

Ahora Benítez se encuentra detenido en la Sub DDI Pilar, en el marco de una causa caratulada como “aprehensión por delito de femicidio” y “tentativa de suicidio”, que está en manos de la fiscal María José Basiglio, de la Unidad Funcional de Instrucción de Género de Pilar.

Durante el jueves también quedó detenido un hombre de 21 años llamado Gonzalo Matías Lynch, que habría ayudado a Benítez a deshacerse del cuerpo de Solange.

sospechosos Óscar Ángel Benítez, de 26 años, y Gonzalo Matías Lynch, de 21 Óscar Ángel Benítez, de 26 años, y Gonzalo Matías Lynch, de 21, ambos sospechosos por el crimen de Solange Ventura en Pilar.

Los investigadores encontraron los restos de la joven mutilados y metidos en una bolsa de residuos que seguía dentro de la casa.