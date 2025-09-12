Quién era Solange, la joven de 25 años cuyo cuerpo fue escondido en la casa de su exnovio en Pilar
La joven había sido vista por última vez el 21 de agosto. Encontraron sus restos en una bolsa de residuos en la casa de su expareja, que ya fue detenida.
La justicia bonaerense investiga el femicidio de Solange Sanabria Ventura, de 25 años, cuyos restos fueron encontrados el jueves de esta semana dentro de una bolsa de residuos que estaba en el departamento de su exnovio, en el sector peatonal de la calle Rivadavia de la localidad de Pilar.
Solange Sanabria Ventura era madre de una nena de 5 años con quien vivía en una casa no muy lejos de la localidad de General Rodríguez, en la provincia de Buenos Aires.
Era la menor de tres hermanas, que la buscaban desde el 21 de agosto pasado, cuando la vieron por última vez con vida.
La familia de la joven radicó una denuncia por su desaparición el 1o de septiembre pasado, pero no tuvieron novedades por ese lado.
"Que Dios te reciba en su misericordia y desde lo más alto guíes a E. eternamente. No hay consuelo ni entendimiento para tanta injusticia y crueldad", escribió en redes sociales una prima de Solange, que apuntó directamente contra el exnovio de la mujer por su femicidio: "Que se haga justicia, Osky Benítez asesino".
Al margen de la denuncia familiar, fueron los vecinos de Oscar Ángel Benítez, de 26 años, quienes llamaron al 911 para reportar olores nauseabundos desde su departamento, ubicado en el segundo piso de un edificio en Rivadavia al 700, en el centro de Pilar.
Efectivos policiales abrieron la casa y descubrieron que Benítez había intentado quitarse la vida cortándose el brazo con un serrucho, pero lograron contener la situación y detener al hombre, que fue trasladado al Hospital Central de Pilar y luego dado de alta.
Ahora Benítez se encuentra detenido en la Sub DDI Pilar, en el marco de una causa caratulada como “aprehensión por delito de femicidio” y “tentativa de suicidio”, que está en manos de la fiscal María José Basiglio, de la Unidad Funcional de Instrucción de Género de Pilar.
Durante el jueves también quedó detenido un hombre de 21 años llamado Gonzalo Matías Lynch, que habría ayudado a Benítez a deshacerse del cuerpo de Solange.
Los investigadores encontraron los restos de la joven mutilados y metidos en una bolsa de residuos que seguía dentro de la casa.
