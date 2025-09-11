Horror en Pilar: en casa del novio hallan el cuerpo descuartizado de una joven desaparecida
La víctima había desaparecido el 1 de septiembre pasado, fue identificada como Solange Sanabria Ventura, de 25 años, y el principal sospechoso del crimen fue detenido: se trata de quien era su novio, Oscar Ángel Benítez, de 26 años.
El cuerpo sin vida de una joven que estaba desaparecida desde hace diez días fue encontrado este jueves en el departamento de su pareja, ubicado sobre la calle Rivadavia al 700, en pleno sector peatonal de esa arteria de la ciudad de Pilar, en el noroeste del conurbano bonaerense.
La víctima es Solange Sanabria Ventura, de 25 años, desaparecida de su hogar en General Rodríguez desde el 1 de septiembre último, cuando su familia radicó la denuncia y se inició la búsqueda.
En ese marco, en las últimas horas se llevó a cabo un allanamiento en la casa de su novio, donde hallaron el cadáver en avanzado estado de descomposición: había sido descuartizado, introducido en una bolsa de residuos y envuelto con frazadas.
De acuerdo al parte policial, la víctima tenía ambas piernas mutiladas a la altura de la rodilla, al igual que su brazo izquierdo, esperándose los resultados de la autopsia para las próximas horas.
El presunto asesino fue identificado como Oscar Ángel Benítez, de 26 años, quien quedó detenido por los agentes policiales que realizaron el operativo ordenado por la Justicia.
Antes de ser arrestado, trascendió que Benítez intentó quitarse la vida cortándose un brazo con un serrucho, por lo que fue derivado al Hospital Central de Pilar en calidad de detenido, custodiado por efectivos de la Comisaría 1°.
Según medios locales, el hallazgo se produjo a raíz de una denuncia anónima al 911 por fuertes olores que provendrían del segundo piso de un edificio ubicado en la peatonal Rivadavia, en plena zona céntrica de Pilar.
Al llegar los efectivos policiales al lugar, junto a personal de la Sub DDI Pilar observaron sobre un lavarropas del departamento un serrucho con restos de piel y sangre: el sujeto habría intentado suicidarse cortándose un brazo.
La causa fue caratulada como “aprehensión por delito de femicidio” y “tentativa de suicidio”, interviniendo en el caso la Unidad Funcional de Instrucción de Género de Pilar a cargo de María José Basiglio.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario