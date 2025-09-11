Horror en Pilar: en casa del novio hallan el cuerpo descuartizado de una joven desaparecida

El presunto asesino fue identificado como Oscar Ángel Benítez, de 26 años, quien quedó detenido por los agentes policiales que realizaron el operativo ordenado por la Justicia.

Antes de ser arrestado, trascendió que Benítez intentó quitarse la vida cortándose un brazo con un serrucho, por lo que fue derivado al Hospital Central de Pilar en calidad de detenido, custodiado por efectivos de la Comisaría 1°.

Según medios locales, el hallazgo se produjo a raíz de una denuncia anónima al 911 por fuertes olores que provendrían del segundo piso de un edificio ubicado en la peatonal Rivadavia, en plena zona céntrica de Pilar.

Al llegar los efectivos policiales al lugar, junto a personal de la Sub DDI Pilar observaron sobre un lavarropas del departamento un serrucho con restos de piel y sangre: el sujeto habría intentado suicidarse cortándose un brazo.

La causa fue caratulada como “aprehensión por delito de femicidio” y “tentativa de suicidio”, interviniendo en el caso la Unidad Funcional de Instrucción de Género de Pilar a cargo de María José Basiglio.